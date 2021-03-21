Неужели весна? Прогноз погоды в Беларуси на неделю 22-28 марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар – Sputnik. В Беларуси в ближайшие дни будет по-прежнему прохладно, однако со среды погода наладится.

По информации Белгидромета, в понедельник будет мокро и снежно (вероятность осадков – 70-80%). Ночью и утром ожидаются слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. В ночные часы могут быть заморозки до -7°С, днем воздух прогреется до +3°С. Порывы ветра от 5 до 12 м/с.

Во вторник количество осадков уменьшится. Из-за "пограничной" температуры на дорогах все еще будет гололедица, а из-за высокой влажности под утро возможен туман. Ветер значительно ослабнет, воздух днем прогреется до +4 градусов.

В среду станет еще теплее: синоптики обещают от +5 до +7°С днем, ночью – около ноля.

В четверг без осадков, от +4°С юго-востоку (Могилевская и Гомельская области) и до +10°С по Брестской. В пятницу, однако, возможен кратковременный мокрый снег. Ночью и утром туманы, видимость до полукилометра. Ветер прогнозируется умеренный, ночью -1…+3°С, днем в среднем от +4 до +8°С.

К следующим выходным скандинавский циклон принесет более теплую погоду. В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью уже будет плюсовая температура (от 0 до +5 градусов), днем воздух прогреется до +12. В воскресенье пройдут небольшие кратковременные дожди, днем будет от 8 до 12 градусов тепла.