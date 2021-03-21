ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неужели весна? Прогноз погоды в Беларуси на неделю 22-28 марта

21.03.2021 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар – Sputnik. В Беларуси в ближайшие дни будет по-прежнему прохладно, однако со среды погода наладится. 

По информации Белгидромета, в понедельник будет мокро и снежно (вероятность осадков – 70-80%). Ночью и утром ожидаются слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. В ночные часы могут быть заморозки до -7°С, днем воздух прогреется до +3°С. Порывы ветра от 5 до 12 м/с.

Во вторник количество осадков уменьшится. Из-за "пограничной" температуры на дорогах все еще будет гололедица, а из-за высокой влажности под утро возможен туман. Ветер значительно ослабнет, воздух днем прогреется до +4 градусов.

В среду станет еще теплее: синоптики обещают от +5 до +7°С днем, ночью – около ноля.

В четверг без осадков, от +4°С юго-востоку (Могилевская и Гомельская области) и до +10°С по Брестской. В пятницу, однако, возможен кратковременный мокрый снег. Ночью и утром туманы, видимость до полукилометра. Ветер прогнозируется умеренный, ночью -1…+3°С, днем в среднем от  +4 до +8°С.

К следующим выходным скандинавский циклон принесет более теплую погоду. В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью уже будет плюсовая температура (от 0 до +5 градусов), днем воздух прогреется до +12. В воскресенье пройдут небольшие кратковременные дожди, днем будет от 8 до 12 градусов тепла.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предстоящая неделя начнется со снега, однако уже к выходным синоптики ждут циклон со Скандинавии, несущий потепление.
 
Новости дня
Новости разные
 
Транспортный коллапс на границе продолжается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by