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Транспортный коллапс на границе продолжается

21.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Транспортный коллапс на границе продолжается

  • 21.03.2021, 14:24
Транспортный коллапс на границе продолжается

Больше всего машин собралось на выезде из Беларуси в Литву.

Более 1100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза, пишут naviny.online.

Наиболее проблемная обстановка по обыкновению сложилась на литовском направлении — более 560 фур:

«Бенякони» — более 210;

«Каменный Лог» — более 200;

«Привалка» — более 130;

«Котловка» — более 20.

На двух КПП своей очереди на выезд в Латвию ожидают более 320 грузовиков:

«Урбаны» — более 180;

«Григоровщина» — более 140.

В Польшу не могут пока выехать более 230 большегрузов:

«Брузги» — более 130;

«Берестовица» — более 50;

«Козловичи» — более 50.

Напомним, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») начнутся работы по реконструкции. В этой связи будет уменьшено количество полос для движения транспорта, что отразится на пропускной способности (ожидается, что она снизится на 50%).

Ранее сообщалось, что белорусская сторона упрекнула литовских коллег в том, что «не выполняют нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами».

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