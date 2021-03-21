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В Южной Корее тоже поддерживают белорусов
Источник материала: Хартия'97
В Южной Корее тоже поддерживают белорусов
Когда мы говорим, что белорусов поддерживает весь мир — это не преувеличение.
Сегодня хорошие новости пришли из столицы Южной Кореи Сеула, пишет Telegram-канал
Более 40 общественных организаций и политических партий выпустили совместный пресс-релиз, в котором призвали правительство Кореи поддержать белорусский народ в Совете ООН по правам человека.
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Когда мы говорим, что белорусов поддерживает весь мир — это не преувеличение.
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