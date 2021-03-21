Источник материала: Хартия'97

Других чиновников у Путина для россиян нет 1 21.03.2021, 14:11

Невозможно быть начальником в России и не мечтать о своем дворце.

Арестован и, разумеется, за получение взятки в особо крупном размере, очередной российский губернатор – на сей раз Пензенской области – Иван Белозерцев, пишет Telegram-канал «СерпомПо» .

Буквально только что – в сентябре 2020 года – его переизбрали на очередной срок.

Белозерцеву инкриминируют получение взятки на сумму св. 30 млн руб. от руководителя фармконцерна «Биотэк», экс-сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля и его жены. Деньги передавались за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу задержаны 6 человек, в т.ч . и Шпигель.

Кстати, в конце 2019 года «Коммерсантъ» писал, что «Биотэк» начал возвращать утраченные позиции, увеличив продажи сразу на 121%, и войдя в топ-10 игроков на фармрынке. Проседать же основанный еще в 1991 году концерн стал после того, как оказался замешан в коррупционный скандал 2006 года с ФОМС, – там речь тоже шла о взятках при распределении госконтрактов. После этого скандала полномочия по закупке лекарств спустили регионам. А «Биотэк», видимо, нашел путь к сердцам и региональных чиновников.

Белозерцев, возглавляющий область с 2015 года, тоже времени зря не терял. Его сыновья за время пребывания папы у власти сумели обзавестись не только дорогой недвижимостью, но и десятками гектаров муниципальной земли.

Хотелось бы, конечно, спросить у президента, отдыхающего в тайге, почему он всякий раз подбирает такие вороватые кадры? Ведь Белозерцев, член «Единой России», в свое время возглавлявший приемную Путина в Пензе, пошел на очередной срок, конечно, с благословения президента.

Но какой смысл задавать такой вопрос человеку, у которого все чиновники на тот же самый подбор. От премьера с бизнес-родственниками и угодьями на Рублевке до спикера Госдумы и главы администрации с исключительно удачливыми в бизнесе мамами-пенсионерками.

Да и сам президент с его дворцами, виноградниками, а также миллионными бизнесами, недвижимостью и невероятными зарплатами приписываемых ему сердечных подружек от Кривоногих до Кабаевой, задает тон.

Невозможно быть начальником в России и не мечтать о своем дворце. Главное – строить его тихо, отстегивать, кому и сколько положено, и не попадаться.

Белозерцев явно нарушил какой-то из пунктов. Впрочем, не он первый и точно не последний.

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