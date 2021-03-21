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Медики назвали лучшие «пищевые привычки» для укрепления иммунной системы

21.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали лучшие «пищевые привычки» для укрепления иммунной системы

  • 21.03.2021, 14:08
Медики назвали лучшие «пищевые привычки» для укрепления иммунной системы

То, что мы едим, играет большую роль в способности организма бороться с простудой и гриппом.

Речь не идет о необходимости употреблять пару-тройку определенных продуктов: питательные вещества и другие соединения, содержащиеся во всем ежедневном рационе, сильно влияют на то, насколько слаб или силен наш иммунитет, пишет healthinfo.ua.

Медики рассказали о пищевых привычках, которые помогут как можно реже болеть.

Ешьте фрукты и овощи каждый день: они содержат ключевые витамины, участвующие в работе иммунной системы. Витамин С в таких продуктах, как клубника, сладкий перец, брокколи и цитрусовые, помогает функционировать клеткам иммунной системы, включая фагоциты (те, которые поглощают потенциально вредные частицы). Витамин А помогает поддерживать здоровье тканей ротовой полости, кишечника и дыхательных путей: он содержится в сладком картофеле, шпинате, моркови и дыне.

Но не забывайте, что лучше есть фрукты или овощи, чем принимать витаминные добавки.

Употребляйте много белка: нехватка белка может ослабить вашу иммунную систему. Богатые белком продукты содержат аминокислоты, необходимые для создания незаменимых белков в организме, включая антитела. Продукты животного происхождения, такие как говядина и свинина, также содержат цинк — минерал, который ваш организм использует для выработки Т-клеток (вы также можете найти цинк в кешью и нуте).

Включите ферментированные продукты: это продукты, которые максимально полезны для «микробиома». Так называют триллионы бактерий, которые живут в кишечнике, где на самом деле находится множество клеток, отвечающих за иммунитет. Ферментированные продукты, такие как йогурт (ищите на этикетке термин «живые и активные культуры»), кефир, квашеная капуста, мисо и кимчи, помогают полезным бактериям процветать в кишечнике, оставляя меньше места для вредных.

Приправляйте пищу: каждое растение содержит собственные уникальные соединения, которые обладают потенциальной пользой для здоровья. Специи и приправы, такие как чеснок, имбирь, орегано и корица, были много раз исследованы на предмет их интригующих свойств в качестве антимикробных, противовоспалительных и защищающих клетки антиоксидантов. Это не волшебное лекарство от всех болезней, и принимать их в виде таблеток — это не то же самое, что есть настоящую пищу. Но добавляя аромат и вкус к блюдам с помощью этих ингредиентов, вы получаете еще больше пользы от того, что едите каждый день.

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То, что мы едим, играет большую роль в способности организма бороться с простудой и гриппом.
 
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