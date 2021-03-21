Источник материала: Хартия'97

Политолог: Чиж когда-то был «кем-то», сейчас он «один из…» 1 21.03.2021, 14:01

Кто из бизнесменов попал в первую зону риска?

«Не могу сказать, что удивлен, потому что подобное — это практика последних десятилетий. Многих бизнесменов закрывали, например, из-за того, что конкуренты находили выходы на силовые структуры или Администрацию президента, и у них появлялась возможность надавить», — прокомментировал задержание бизнесмена Юрия Чижа «Салідарнасці» директор Института политических исследований «Политическая сфера», доктор политических наук Андрей Казакевич.

— Чиж когда-то был «кем-то», сейчас он «один из…», точно не центральная фигура. Я бы это рассматривал просто как один из эпизодов взаимодействия властей с бизнесом. И если это не связано с конкурентами, значит, второй вариант — государство хочет получить деньги от этого человека.

Ни для кого не секрет, что сейчас государство использует бизнесменов для того, чтобы закрывать какие-то свои дыры, условно говоря, люди должны откупаться, — констатирует политолог.

Описывая ситуацию, в которой сейчас находятся абсолютно все бизнесмены, он выделяет тех, кто попал в первую зону риска.

— Это может коснуться абсолютно любого, кого заподозрят в нарушении «неформальных правил», установленных самой системой. Речь не идет о законе, это именно правила, которые существуют внутри системы.

Сколько человек должен отдавать на всякие коррупционные схемы или в случае чрезвычайной ситуации, сколько сдавать в какие-то фонды. Потому что свое привилегированное положение, позволяющее заниматься какой-то деятельностью, нужно оплачивать.

Но, допустим, не хочет человек отчислять каждый месяц в какой-то фонд 10% своих доходов и искусственно их занижает. Вот он и все, кто нарушают эти «неформальные правила», находится в первой зоне риска.

И это не зависит от масштабов бизнеса, это может быть и предприниматель средней руки, и особо приближенный, потому что Лукашенко подобное может воспринять как предательство. На чем, в общем-то, Чиж и прогорел в первый раз. Он использовал свои особые отношения, чтобы получать некие дополнительные бонусы, то есть нарушил те самые «правила», — говорит Казакевич.