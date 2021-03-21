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«Могилевские Мальдивы»: речка Дубровенка окрасилась в необычно яркий цвет
Источник материала: Хартия'97
«Могилевские Мальдивы»: речка Дубровенка окрасилась в необычно яркий цвет
Фотофакт.
Речка Дубровенка в Могилеве окрасилась в ярко-голубой цвет. Очевидцы разместили видео и фотографии в Могилев real во «ВКонтакте». На видео, которое выложили в Сеть местные жители, видно, что в одном из ручьев, который впадает в больший водоем, есть какая-то примесь яркого ультрамаринового цвета.
Обычно Дубровенка имеет темно-коричневый цвет из-за разлагающейся листвы, водорослей, сообщает «Могилев онлайн». Однако сейчас водоем окрасился в неестественно яркий цвет.
Пользователи в соцсетях шутят, что Дубровенка стала «могилевскими Мальдивами», а очевидцы говорят, что прямо из-под земли течет «тархун».
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