ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Светлогорском районе спасатели отыскали в лесу заблудившегося 90-летнего дедушку

21.03.2021 14:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вечером 20 марта дежурный Светлогорского РОВД сообщил в местный отдел МЧС о пропаже возле деревни Страковичи престарелого местного жителя.

 

В Светлогорском районе спасатели отыскали в лесу заблудившегося 90-летнего дедушку

 

Вероятнее всего, 90-летний дедушка около 18:00 ушел из дома в Страковичах в лес в направлении Светлогорска. На поиски были направлены спасатели и сотрудники милиции.

Как сообщает сайт МЧС, в 21:40 сержант внутренней службы Борис Шуляковский вместе с прапорщиком Алексеем Шенцом, рядовым Артемом Клименковым и старшиной Сергеем Петрушкевичем обнаружили старика среди оставленных лесорубами древесных остатков. Спасенного укрыли одеждой и вынесли на лесную дорогу.

Медики скорой помощи оценили состояние мужчины как удовлетворительное и решили, что в госпитализации он не нуждается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 20 марта дежурный Светлогорского РОВД сообщил в местный отдел МЧС о пропаже возле деревни Страковичи престарелого местного жителя.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия создавала шпионскую сеть в Болгарии через жену бывшего высокопоставленного разведчика – прокуратура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by