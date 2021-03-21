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В Светлогорском районе спасатели отыскали в лесу заблудившегося 90-летнего дедушку
Источник материала: Навiны
Вечером 20 марта дежурный Светлогорского РОВД сообщил в местный отдел МЧС о пропаже возле деревни Страковичи престарелого местного жителя.
Вероятнее всего, 90-летний дедушка около 18:00 ушел из дома в Страковичах в лес в направлении Светлогорска. На поиски были направлены спасатели и сотрудники милиции.
Как
Медики скорой помощи оценили состояние мужчины как удовлетворительное и решили, что в госпитализации он не нуждается.
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Вечером 20 марта дежурный Светлогорского РОВД сообщил в местный отдел МЧС о пропаже возле деревни Страковичи престарелого местного жителя.
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