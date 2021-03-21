В Светлогорском районе спасатели отыскали в лесу заблудившегося 90-летнего дедушку

Вечером 20 марта дежурный Светлогорского РОВД сообщил в местный отдел МЧС о пропаже возле деревни Страковичи престарелого местного жителя.





Вероятнее всего, 90-летний дедушка около 18:00 ушел из дома в Страковичах в лес в направлении Светлогорска. На поиски были направлены спасатели и сотрудники милиции.

Как сообщает сайт МЧС, в 21:40 сержант внутренней службы Борис Шуляковский вместе с прапорщиком Алексеем Шенцом, рядовым Артемом Клименковым и старшиной Сергеем Петрушкевичем обнаружили старика среди оставленных лесорубами древесных остатков. Спасенного укрыли одеждой и вынесли на лесную дорогу.

Медики скорой помощи оценили состояние мужчины как удовлетворительное и решили, что в госпитализации он не нуждается.