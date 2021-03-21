Уролог: Почему мужчинам нужно носить свободные трусы и что приводит к бесплодию

Врач Барановичской городской поликлиники №4 и хирург городской больницы №2 Андрей Кожевников рассказал Intex-press, с какими проблемами обращается мужская часть населения к специалисту.
Врач-уролог Андрей Кожевников. Фото Intex-press
Самый частый диагноз – мочекаменная болезнь
Наиболее частая проблема, с которой ко мне обращаются пациенты, – это мочекаменная болезнь. Она распространена как среди мужчин, так и среди женщин. Сейчас, благодаря развитию технологий, выявляемость этого заболевания стала более частой, чем это было раньше. Например, при мелких камнях в чашечках почек болезнь протекает бессимптомно и без помощи УЗИ выявить ее было бы почти невозможно.
Второй по распространенности диагноз – доброкачественная гиперплазия предстательной железы, так называемая аденома простаты. Пациенты с таким заболеванием в основном возрастные. Основной симптом, сигнализирующий о гиперплазии, – нарушение акта мочеиспускания.
Молодежь чаще обращается с воспалительными заболеваниями. Но есть и немало случаев мочекаменной болезни и доброкачественной гиперплазии.
Много обращений связано с урологическими болезнями у мальчиков. Во-первых, фимоз – сужение крайней плоти полового члена, во-вторых, баланопостит – воспаление крайней плоти.
Часто встречается и варикоцеле – заболевание, распространенное среди подростков, – варикозное расширение вен семенного канатика, когда сперматозоиды из-за излишнего прилива крови перегреваются и становятся неподвижными. В этом случае требуется наблюдение, иногда вмешательство, а иногда и операция. Проявляется в виде тяжести в области мошонки, в 95% случаев наблюдается варикоцеле левого яичка.
Такое заболевание может стать причиной бесплодия. Хотя у меня бывали случаи, когда у пациента –варикоцеле III степени, а у него трое детей.
Много сидим
В группе риска по урологическим заболеваниям находятся люди, которые, в силу своей профессии, вынуждены много сидеть. Как правило, это водители, дальнобойщики, офисные работники.
У людей, ведущих сидящий образ жизни, происходит застой крови в органах малого таза, что может вызвать развитие простатита и в целом обостряет любую проблему органов, находящихся в малом тазу. Поэтому советую всем хотя бы раз в два часа делать перерыв, чтобы встать, походить или поприседать.
Какие симптомы нельзя игнорировать
проблемы при мочеиспускании (частые позывы, неприятные ощущения, боль);
выделение крови с мочой;
боль в области мошонки;
болевые ощущения в области поясницы.
О нижнем белье и виагре
Выбор нижнего белья оказывает большое влияние на мужское здоровье. Яички у мужчин вынесены за пределы организма для того, чтобы регулировать температуру созревания сперматозоидов, поэтому белье должно быть свободным, а в его составе – как можно больше хлопка.
Обращаются за помощью и пациенты с нарушением эрекции. И тут важно в первую очередь выяснить причину: психологическое это нарушение или все же объективный фактор, требующий коррекции. И уже только потом назначать лечение и препараты.
Что касается виагры, то нельзя сказать, что виагра – это плохо. Естественно, у этого препарата есть свои противопоказания. Поэтому прежде, чем его употреблять, необходимо проконсультироваться с врачом.
Жены приводили мужчин «под конвоем»
После 45 лет мужчина должен посещать уролога раз в год. Заниматься самолечением и использовать препараты по совету друга ни в коем случае нельзя. Можно так и до смерти долечиться.
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Сейчас ситуация, конечно, изменилась, но некоторые мужчины стесняются сами обращаться к специалисту, считают, что это – не проблема. Спасибо бдительным женам, которые замечают, что супруг часто встает в туалет по ночам, например, и берут ситуацию в свои руки. В моей практике было много случаев, когда мужчин «под конвоем» приводили жены.
Запущенных случаев тоже очень много. В основном это пожилые люди с огромным количеством остаточной мочи, которые поступают на лечение, когда уже невозможно сразу сделать операцию. Приходится ставить специальные трубки в живот, чтобы привести мочевой пузырь в тонус и только спустя несколько месяцев можно что-то делать.
В общем, не стоит ждать, что само пройдет. Лучше сразу обратиться к специалисту.