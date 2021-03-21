Уролог: Почему мужчинам нужно носить свободные трусы и что приводит к бесплодию

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Врач Барановичской городской поликлиники №4 и хирург городской больницы №2 Андрей Кожевников рассказал Intex-press , с какими проблемами обращается мужская часть населения к специалисту.





Врач-уролог Андрей Кожевников. Фото Intex-press

Самый частый диагноз – мочекаменная болезнь

Наиболее частая проблема, с которой ко мне обращаются пациенты, – это мочекаменная болезнь. Она распространена как среди мужчин, так и среди женщин. Сейчас, благодаря развитию технологий, выявляемость этого заболевания стала более частой, чем это было раньше. Например, при мелких камнях в чашечках почек болезнь протекает бессимптомно и без помощи УЗИ выявить ее было бы почти невозможно.

Второй по распространенности диагноз – доброкачественная гиперплазия предстательной железы, так называемая аденома простаты. Пациенты с таким заболеванием в основном возрастные. Основной симптом, сигнализирующий о гиперплазии, – нарушение акта мочеиспускания.

Молодежь чаще обращается с воспалительными заболеваниями. Но есть и немало случаев мочекаменной болезни и доброкачественной гиперплазии.

Много обращений связано с урологическими болезнями у мальчиков. Во-первых, фимоз – сужение крайней плоти полового члена, во-вторых, баланопостит – воспаление крайней плоти.

Часто встречается и варикоцеле – заболевание, распространенное среди подростков, – варикозное расширение вен семенного канатика, когда сперматозоиды из-за излишнего прилива крови перегреваются и становятся неподвижными. В этом случае требуется наблюдение, иногда вмешательство, а иногда и операция. Проявляется в виде тяжести в области мошонки, в 95% случаев наблюдается варикоцеле левого яичка.

Такое заболевание может стать причиной бесплодия. Хотя у меня бывали случаи, когда у пациента –варикоцеле III степени, а у него трое детей.

Много сидим

В группе риска по урологическим заболеваниям находятся люди, которые, в силу своей профессии, вынуждены много сидеть. Как правило, это водители, дальнобойщики, офисные работники.

У людей, ведущих сидящий образ жизни, происходит застой крови в органах малого таза, что может вызвать развитие простатита и в целом обостряет любую проблему органов, находящихся в малом тазу. Поэтому советую всем хотя бы раз в два часа делать перерыв, чтобы встать, походить или поприседать.

Какие симптомы нельзя игнорировать

проблемы при мочеиспускании (частые позывы, неприятные ощущения, боль);

выделение крови с мочой;

боль в области мошонки;

болевые ощущения в области поясницы.

О нижнем белье и виагре

Выбор нижнего белья оказывает большое влияние на мужское здоровье. Яички у мужчин вынесены за пределы организма для того, чтобы регулировать температуру созревания сперматозоидов, поэтому белье должно быть свободным, а в его составе – как можно больше хлопка.

Обращаются за помощью и пациенты с нарушением эрекции. И тут важно в первую очередь выяснить причину: психологическое это нарушение или все же объективный фактор, требующий коррекции. И уже только потом назначать лечение и препараты.

Что касается виагры, то нельзя сказать, что виагра – это плохо. Естественно, у этого препарата есть свои противопоказания. Поэтому прежде, чем его употреблять, необходимо проконсультироваться с врачом.

Жены приводили мужчин «под конвоем»

После 45 лет мужчина должен посещать уролога раз в год. Заниматься самолечением и использовать препараты по совету друга ни в коем случае нельзя. Можно так и до смерти долечиться.

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Сейчас ситуация, конечно, изменилась, но некоторые мужчины стесняются сами обращаться к специалисту, считают, что это – не проблема. Спасибо бдительным женам, которые замечают, что супруг часто встает в туалет по ночам, например, и берут ситуацию в свои руки. В моей практике было много случаев, когда мужчин «под конвоем» приводили жены.

Запущенных случаев тоже очень много. В основном это пожилые люди с огромным количеством остаточной мочи, которые поступают на лечение, когда уже невозможно сразу сделать операцию. Приходится ставить специальные трубки в живот, чтобы привести мочевой пузырь в тонус и только спустя несколько месяцев можно что-то делать.

В общем, не стоит ждать, что само пройдет. Лучше сразу обратиться к специалисту.

Профилактика «мужских» заболеваний

соблюдение диеты – ограничение острой пищи, алкоголя;

соблюдение водного баланса – в день выпивать около 1,5 литра воды;

регулярная половая жизнь;

ежегодное после 45 лет обследование у уролога;

физические нагрузки: при сидячей работе – небольшая разминка раз в два часа.