Федута: А чего все возбухли-то, что Лукашенко назвал кандидатами в преемники Караева и Караника?

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Александр Федута

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Он коллег-журналистов классно потроллил: мол, захочу - выберут даже их! По-другому тот факт, что были названы два главные раздражителя прогрессивной общественности 2020 года, и трактовать-то нельзя. А тут просто все возбухли!Коллеги, «сбухайте» назад! Или просто - побухайте от радости. Оно как-то само пройдет.