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Иллюстративное фото

Где находится душа вскоре после смерти человека

Как правильно проводить поминки на сороковой день после смерти

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что происходит с душой умершего человека после смерти до сорока дней Смерть — это всего лишь переход из одной жизни, в другую.

Согласно различным церковным канонам, в первые три дня после смерти душа умершего человека находится недалеко от тела, и места где раньше жил человек. Душа в это время находится в неком ментальном теле, имеет такие же привычки и желания, как и при жизни, но только ни к чему не может прикоснуться и увидеть себя в зеркале. Из-за последнего факта, душа очень «расстраивается», поэтому принято завешивать зеркала на сорок дней в доме умершего.На третий-четвертый день после смерти душа человека питается «прийти в себя», она уже понимает, что в тело ей не вернуться, а потому нужно приспосабливаться к «новой» жизни. Душа по-прежнему бродит недалеко от своего жилища, по окрестностям и часто возвращается в те места, где ей было хорошо. Не рекомендуется слишком сильно горевать в это время, плакать и кричать, чтобы еще больше не «расстраивать» бессмертную душу.По словам священников, в это время можно говорить с умершим человеком. Он все слышит, но не может ответить. Смерть — это всего лишь переход из одной жизни, в другую (как сменить одежду). Самой смерти как таковой нет, ведь человеческая душа бессмертна. После девятого дня после смерти, душа человека попадает в Ад, и остается там до сорокового дня. Человек искупает свои грехи в это время, а потому очень важно помогать ему в этом молитвами и добрыми словами.На сороковой день душа умершего встречается с Господом, и в этот период происходит ее дальнейшее распределение — либо в Рай, либо в Темное царствие. Тут все зависит от того, какое решение примет душа усопшего (где ей остаться), и насколько сильными и искренними будут молитвы родных и знакомых покойника.На сороковой день после смерти человека, его родные и близкие устраивают поминки, на которые принято приглашать всех родственников и знакомых усопшего. В этот период нужно вспоминать добрые дела ушедшего в мир иной человека и неустанно молиться о прощении его земных грехов.Категорически запрещено скандалить в этот день, устраивать разборки и выяснения отношений. Не рекомендуется также принимать алкогольные напитки в этот период, разве что небольшое количество красного вина (кагора).На поминальном столе должны стоять те блюда, которые при жизни любил умерший человек, но если время приходится на Пост, то лучше соблюдать запреты этого периода. Обязательно следует приготовить кутью (кашу из ячменя, риса или пшеницы, политую медом и сдобренную различными сладостями) и блины.Одеваться на поминки следует в темные одежды. Не лишним будет пойти в церковь, поставить там свечу, помолиться и заказать панихиду. Дома и на кладбище также следует зажечь свечу, помолиться и почтить память усопшего минутой молчания.