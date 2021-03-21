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Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

«Какой был великий копирайтер, - все что угодно мог словами», - пишут о нем коллеги. «Андрей всегда кому-то помогал», - пишут друзья.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поэт Андрей Егоров покончил с собой Он был одним из самых талантливых авторов своего поколения, первым лауреатом премии «Дебют».

был одним из самых талантливых поэтов своего поколения и первым лауреатом молодежной премии «Дебют». Был постоянным и любимым участником форумов молодых писателей в Липках. Бритый налысо, с огромными инопланетянскими глазами, он всегда очень располагал к себе. Шутил, веселил всех во время обсуждений. Одним из самых известных его стихотворений, которое знали все липкинцы, было: «Шла Саша по шоссе». Еще Егоров великолепно рисовал.Тот, кто не знал, никогда бы не догадался, что Андрей страдал от глубокой депрессии. Андрей переехал в Москву в 2008 году из Петропавловска-Камчатского. Пока не потерял работу, трудился здесь копирайтером,Себе Егоров помочь не сумел.В свои 37 Егоров умер человеком без семьи, сбережений, квартиры и имущества. «Все, что от него осталось, - битый Самсунг, стихи и картины. Хоронить его нам, друзьям», - написал известный врачВ посте на своей страничке Кащеев объявил сбор средств на похороны поэта.