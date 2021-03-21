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«Минск-Новости»

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Телец

Лев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Только двум знакам повезет на предстоящей неделе. Называем счастливчиков Одним из счастливчиков недели станет Телец.

Одним из счастливчиков недели станет Телец. Даже за такое короткое время им удастся разобраться в себе и даже очистить свой эмоциональный фон. Наконец-то звезды будут на их стороне, а черная полоса в жизни закончится. Представителям знака не стоит расслабляться и терять бдительности: присущий им рационализм и прагматичность пригодятся, особенно в сфере финансов. Рожденные под этим созвездием смогут вынести ценные уроки из своего прошлого. Астрологи рекомендуют Тельцам ни в коем случае не брать в долг и сторониться всевозможных кредитов и рассрочек.На предстоящей неделе Львам будет сопутствовать не только удача, но и Амур. Им как никому повезет в любви. Одиноким представителям знака стоит смотреть в оба – где-то совсем рядом их вторая половинка. Те, кто состоит в отношениях, будут окружены заботой любимого человека. Если Львы по каким-то причинам сомневались, что их избранник тот самый, — отбросьте сомнения. Специалисты по звездам рекомендуют представителям знака не слушать стороннюю необоснованную критику и не обращать внимание на претензии некомпетентных людей. Неделя будет удачной для шопинга и грамотных покупок.