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Только двум знакам повезет на предстоящей неделе. Называем счастливчиков
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Телец
Одним из счастливчиков недели станет Телец. Даже за такое короткое время им удастся разобраться в себе и даже очистить свой эмоциональный фон. Наконец-то звезды будут на их стороне, а черная полоса в жизни закончится. Представителям знака не стоит расслабляться и терять бдительности: присущий им рационализм и прагматичность пригодятся, особенно в сфере финансов. Рожденные под этим созвездием смогут вынести ценные уроки из своего прошлого. Астрологи рекомендуют Тельцам ни в коем случае не брать в долг и сторониться всевозможных кредитов и рассрочек.
Лев
На предстоящей неделе Львам будет сопутствовать не только удача, но и Амур. Им как никому повезет в любви. Одиноким представителям знака стоит смотреть в оба – где-то совсем рядом их вторая половинка. Те, кто состоит в отношениях, будут окружены заботой любимого человека. Если Львы по каким-то причинам сомневались, что их избранник тот самый, — отбросьте сомнения. Специалисты по звездам рекомендуют представителям знака не слушать стороннюю необоснованную критику и не обращать внимание на претензии некомпетентных людей. Неделя будет удачной для шопинга и грамотных покупок.
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Одним из счастливчиков недели станет Телец.
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