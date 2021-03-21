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Валерий Соловей

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соловей: «Переговоры Путина и Лукашенко проходят на повышенных тонах с включением ненормативной лексики» Эксперт не исключает, что в ближайшее время Кремль выйдет на контакт с белорусской оппозицией.

- Говорит только о том, что Россия, а точнее Кремль крайне недоволен тем, как строится политика в отношении. Беларуси. Ничего не удается, не удается влиять на Лукашенко. Он приезжает, он дает обещания — эти обещания не выполняет. Игнорирует Путина. Эти переговоры проходят на повышенных тонах с включением ненормативной лексики. Он их просто игнорирует. Лукашенко играет на время. Он уверен, он знает, что Путин уйдет, поэтому он рассчитывает иметь дело с новым правительством.- Отличный вопрос. Да, он явно преувеличивает свою способность справиться с протестами и свой успех. Может возникнуть неожиданная комбинация — в Москве об этом размышляют, — чтобы поддержать белорусскую оппозицию. Ну, естественно, привести к власти своего человека, но, таким образом, начать давить на Александра Григорьевича…