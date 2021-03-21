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Соловей: «Переговоры Путина и Лукашенко проходят на повышенных тонах с включением ненормативной лексики»
Источник материала: UDF
Валерий Соловей
- О перспективах развития власти на территории сопредельного и дружественного государства задают вопрос: «Путин отправил в отставку посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. О чем нам говорит этот шаг Кремля?»
- Говорит только о том, что Россия, а точнее Кремль крайне недоволен тем, как строится политика в отношении. Беларуси. Ничего не удается, не удается влиять на Лукашенко. Он приезжает, он дает обещания — эти обещания не выполняет. Игнорирует Путина. Эти переговоры проходят на повышенных тонах с включением ненормативной лексики. Он их просто игнорирует. Лукашенко играет на время. Он уверен, он знает, что Путин уйдет, поэтому он рассчитывает иметь дело с новым правительством.
- Лукашенко играет на время, а время играет на Лукашенко? То есть, нет ли для него той самой экзистенциальной угрозы в лице наступившего весеннего потепления и улицы белорусской знаменитой, которую мы все увидели?
- Отличный вопрос. Да, он явно преувеличивает свою способность справиться с протестами и свой успех. Может возникнуть неожиданная комбинация — в Москве об этом размышляют, — чтобы поддержать белорусскую оппозицию. Ну, естественно, привести к власти своего человека, но, таким образом, начать давить на Александра Григорьевича…
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Соловей: «Переговоры Путина и Лукашенко проходят на повышенных тонах с включением ненормативной лексики»
Эксперт не исключает, что в ближайшее время Кремль выйдет на контакт с белорусской оппозицией.
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