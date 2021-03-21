От Антарктиды откололся огромный айсберг - это позволило взглянуть на существ подо льдом

Источник материала: Tut.by

Ученые обнаружили морских обитателей Антарктики, которые 50 лет провели в ловушке подо льдом. Об этом сообщает Live Science.

Фото: Courtesy the Alfred Wegener Institute

Около двух недель назад большой айсберг площадью 1290 кв. км откололся от антарктического ледяного щита и начал медленно дрейфовать через море Уэдделла — окраинное море атлантического сектора Южного океана, у берегов Западной Антарктиды. Теперь исследователи получили редкую возможность взглянуть на морскую жизнь, которая живет глубоко подо льдом. Она наконец открылась людским глазам после полувекового заточения.

Пройдя через узкий пролив между недавно отколовшимся айсбергом под названием A-74 и шельфовым ледником Бранта в северной Антарктиде, немецкое исследовательское судно Polarstern сняло часы видео и сделало тысячи фотографий существ, живущих в 30 километрах под поверхностью. Исследователи обнаружили сообщество моллюсков, фильтраторов (водных животных, которые питаются мелкими плавающими организмами или органическими остатками, отфильтровывая их из воды), морских звезд, морских огурцов и по крайней мере пять видов рыб и два вида кальмаров. Это удивительный уровень биоразнообразия в регионе, который десятилетиями был покрыт толстым льдом.

Нет ничего необычного в том, что морская жизнь процветает возле антарктического морского дна. Сотни морских видов обитают в холодных водах — иногда в действительно неожиданных местах. В прошлом месяце исследователи обнаружили колонию морских губок и других фильтраторов, цепляющихся за скалу на высоте 900 метров ниже шельфового ледника Ронне-Фильхнера недалеко от Антарктического полуострова.

Эти два открытия заставили исследователей задуматься — что же в холодных темных водах делают фильтраторы — как правило, они питают фитопланктоном, чем-то вроде микроскопических морских водорослей. Однако фитопланктону нужен солнечный свет для фотосинтеза, так что, как правило, он плавает в верхней части океана, где вода наиболее солнечная. Поэтому существование морских обитателей, поедающих фитопланктон, живущих в темноте глубоко под антарктическими льдами, по меньшей мере противоречит логике.

По словам исследователей, каким-то образом питательные вещества — либо в виде фитопланктона, либо органических частиц, выброшенных в море вместе со льдом наверху, — отправляются на тысячи метров под шельфовые ледники Антарктиды, чтобы прокормить обитающих там на дне существ. Чтобы узнать больше об экосистеме региона, исследовательская группа собрала образцы донных отложений со дна моря, которые помогут выявить содержание питательных веществ в воде.

Кроме того, команда разместила в этом районе несколько исследовательских буев для сбора данных о температуре и солености воды, а также о скорости океанских течений в море Уэдделла. По словам исследователей, эти данные помогут ученым построить более точные климатические модели для региона. Антарктида — одна из наиболее быстро нагревающихся частей планеты, и она рискует навсегда потерять большую часть своего льда, если выбросы парниковых газов не будут ограничены в этом столетии.