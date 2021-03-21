20 лет «Гарри Поттера» в Lego: как появилась знаменитая серия и чем удивляет до сих пор

Источник материала: Onliner

«Гарри Поттер» сегодня входит в пятерку серий с самым большим количеством наборов, созданных Lego по лицензии. Он уступает только DC Comics, Marvel и Star Wars. В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как «Гарри Поттер» появился у Lego в ее очень сложный финансовый период и отчасти помог компании его преодолеть. За это время серия прошла череду отмен, перезапусков и получила свои грандиозные наборы, которые знают даже не фанаты. Например, третий по величина набор Lego — огромный замок Хогвартс из 6020 деталей. Рассказываем о развитии серии «Гарри Поттер» в мире кубиков Lego.

Мы съездили в музей Lego в Минске , где выставлены почти все наборы по «Гарри Поттеру», включая самые первые, чтобы вживую оценить, как менялась серия на протяжении своей истории.

Кризис Lego и появление наборов «Гарри Поттера»

В 90-е традиционные игрушки в США и Европе переживали кризис под давлением видеоигр, телевидения, СМИ и конкуренции с Китаем. Несмотря на то что Lego вошла в эту эпоху очень бодро, под конец эпохи у компании начались первые за всю ее историю убытки. И пока Lego возилась с простыми пластиковыми кубиками и дорогими роботами, конкуренты обратились к популярным блокбастерам, книгам и мультфильмам. Так Hasbro купила лицензию на серию Pokemon, а японская Bandai — на Power Rangers. В 1998 году Lego присоединилась к этой гонке, купив права на франшизу «Звездные войны». Компания не раскрывала стоимости своей лицензии, но Hasbro — ее единственный тогда крупный конкурент на рынке игрушек по этой серии — отдала 600 миллионов долларов и 7% своих акций Джорджу Лукасу.





Забавно, что руководство Lego сопротивлялось соглашению с LucasFilm. Консервативные боссы не хотели, чтобы слово «война» ассоциировалось с их детским и семейным продуктом. Но первая прибыль от продаж тематических наборов по «Звездным войнам» составила шестую часть годового дохода Lego, а за первые два года было продано 25 миллионов наборов по этой серии.

Однако ожидания и реальность снова предательски разошлись. 2000 год компания закончила с убытком в 105 млн долларов. В своем годовом отчете Lego возлагала надежды на 2001-й со своей собственной новой линейкой Bionicle и лицензионными наборами, включая планируемый запуск «Гарри Поттера». Первые четыре книги о приключениях юных волшебников из школы Хогвартс на тот момент били рекорды продаж в Великобритании и США. Дети очень любили «Гарри Поттера», а еще они любили Lego.

Многомиллионный контракт с компанией Warner Bros. , обладавшей правами на экранизацию книг, был заключен в 2000 году. Тогда фильмы работали лучше, чем любая другая реклама. Все наборы Lego будут с этого момента выпускаться не по книгам Дж. К. Роулинг, а именно по фильмам.



Анонс «Гарри Поттера» в каталоге Lego, август — январь 2001 г.

Первые наборы

Первые наборы Lego о приключениях Гарри Поттера появились на прилавках в октябре 2001 года, за месяц до релиза «Философского камня» в кино. Компания выпустила за раз 11 наборов, первым из них по каталогу значилась «Распределяющая шляпа». Возможно, это не случайность. Ведь так начать погружение в мир Lego «Гарри Поттера» можно было по примеру самого Гарри («Только не Слизерин!»). С тех пор было выпущено еще две версии «Распределяющей шляпы», но колесо с гербами факультетов так и осталось единственным в своем роде.









Как и многие другие наборы Lego, первый «Гарри Поттер» был очень простым по исполнению. Речь не только о принтах и эмоциях на фигурках. Вот несколько примеров. Первая распределяющая шляпа была обычным головным убором ведьмы, использовавшимся в этом амплуа с 1997 по 2013 год в различных тематических наборах. Бумажная крыша на «Хижине Хагрида» (4707) и вовсе крепилась с помощью резинки. А волшебная палочка у персонажей — стандартная деталь (Lego Bar 4L). В желтой руке маленькой фигурки она выглядит как дубина.Своим ярким оформлением выделялись три набора из первой линейки — «Магазины Косого Переулка», «Гриффиндор» и «Школа Хогвартс». Вероятно, это могли быть наборы для девочек, вряд ли для маленьких детей, потому что возрастное ограничение всей первой серии 6+. Изначально они поставлялись вместе с картоном, на котором был изображен соответствующий сюжету фон. Наборы получились маленькими, и поэтому там немного отсылок к фильмам. Например, в «Школе Хогвартс» Гарри стоит рядом с зеркалом Еиналеж, где он изображен вместе с родителями, а в гостиной Гриффиндора виден портрет Полной Дамы. Фигурка Гермионы в голубой одежде оказалась уникальной и больше не появляется в других наборах.



Яркие наборы 2001 г.

4723 Магазины Косого переулка, 2001 г.

4721 Школа Хогвартс, 2001 г.

4722 Гриффиндор, 2001 г.

Сравнение школьных уроков 2001 г. и 2021 г.

Первые наборы воспроизвели испытания на пути главных героев к философскому камню. Прежде всего «Запретный коридор» с трехглавой собакой Пушком. Сразу два испытания отражены в наборе «Комната крылатых ключей». Метла на стене уже приготовлена для Гарри, чтобы он смог поймать ключ со сломанным крылом. А за соседней стенкой — фигурка белой шахматной королевы с короной. В «Последнем вызове» добавили профессора Квиррелла, у которого два лица, как и у прототипа в фильме, захваченного Волан-де-Мортом. В этом же наборе — голографическая пластинка с нарисованным Гарри Поттером с философским камнем и без него.



4706 Запретный коридор (сверху по центру)

4704 Комната крылатых ключей, 2001 г.

4702 Последний вызов, 2001 г.

Фигурки до 2004 года делали в желтом цвете, за исключением бледного Сириуса Снейпа. Разница с современными фигурками хорошо видна на примере миссис Макгонагалл. Желтая версия впервые появилась в наборе «Кабинет Дамблдора» в 2002 году, а вторая — новинка 2021 года из «Урока трансфигурации». Видно, как сильно за 20 лет изменился внешний вид и детализация знаменитого профессора.



Миссис Макгонагалл 20 лет спустя

С выходом второго фильма к прошлогодним помещениям замка Lego добавилось много интересных локаций, включая «Кабинет Дамблдора» и саму «Тайную комнату». Также в одном из наборов появляется очень редкая фигурка горного тролля, который напал на Гермиону в женском туалете и был «вырублен» своей же дубиной, заколдованной Роном с помощью «вингардиум левиоса». Правда, в комплект положили почему-то только фигурки Гарри и тролля.



4730 Тайная комната, 2002 г. (сверху справа)

4730 Тайная комната, 2002 г.

4712 Тролль вырвался на свободу, 2002 г.

4729 Кабинет Дамблдора, 2002 г.

Два набора 2002 года расширили представление Lego о сюжетах вне стен школы. Так появился дом на Тисовой улице, где жил Гарри и откуда его спасает Рон Уизли. Впервые Lego выпускает знаменитую летающую машину — Ford Anglia. Набор «Банк Гринготтс» — это второе упоминание Косого переулка в серии после того странного яркого магазина с Гермионой.



4728 Побег с Тисовой улицы, 2002 г.

4714 Гринготский банк, 2002 г.

4714 Гринготский банк, 2002 г.

«Замок Хогвартс» был самым большим набором в первой линейке — 682 детали. Стоил он на тот момент 90 долларов. Замок состоял из четырех построек: Большой зал, Совятня, ворота с волшебными лодками для первокурсников и самая высокая часть набора — башня Гриффиндора. Все помещения в замке полны настоящих секретов и тайников. Подвижные статуи, рычаги с цепями, потайные ключи и сокровища в сундуках. На входе в гостиную Гриффиндора вращающаяся картина с Полной Дамой. Напишите в комментариях пароль из первого фильма, если помните.



Полная Дама, 4709 Замок Хогвартс

4709 Замок Хогвартс (на фото слева)

4709 Замок Хогвартс (на фото слева внизу)

Все постройки, изданные в наборах 2001 и 2002 годов, соединяются в большой комплекс, разделенный на несколько частей. Благодаря этому можно собрать свой собственный Хогвартс с испытаниями в поисках философского камня, с «Дуэльным клубом», где Гарри Поттер заговорил на змеином языке, тайной комнатой и со всеми популярными локациями вокруг замка, включая поле для квиддича и логово паука Арагога.



4726 Тренировка по квиддичу, 2002 г.

4726 Тренировка по квиддичу, 2002 г.

4727 Арагог в Запретном лесу (внизу левее центра)

4733 Кпуб дузлянтов, 2002 г. (на фото справа, без Добби)

Первые наборы по «Гарри Поттеру» оказались невероятно популярными. Компания не успевала поставлять их в магазины, в то время как старые серии томились на полках. Продажи были «в огне», поэтому Lego пришлось даже увеличить объемы производства. В результате компания смогла нарастить свою прибыль и начать выход из кризиса. Годовой отчет Lego за 2001 год сообщает о резком росте продаж, обусловленном успехом тематических серий, из которых линейка «Гарри Поттер» указана на первом месте. В следующем году компания назвала «Замок Хогвартс» (4709) самым продаваемым набором, за которым в топе следовали «некоторые другие продукты этой серии».

Однако фильмы по «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам» встали на паузу, а вместе с этим сократились доходы Lego. 2003 год прошел под знаком страшного дефицита, создавшего для компании новый кризис.

В любой непонятной ситуации просто выпускай замок

Продажи наборов Lego сократились на 35% в США и на 29% во всем мире, что привело к крупнейшим убыткам в истории компании. Финансовый анализ в конце 2003 года показал, что Lego стояла на трех ногах — Bionicle, Star Wars и Гарри Поттер. А последние два были успешными только тогда, когда выходили новые фильмы.

В компании сменился исполнительный директор, была проведена реструктуризация, и как раз подоспел новый фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана». Lego выпускает сразу 11 наборов, включая «Замок Хогвартс» (4757). Перевыпуск замка и еще ряда наборов рассматривался как один из вариантов выхода из кризиса.

Новый замок состоит из трех отдельных зданий: ворота под охраной дементоров, главный зал, который можно разделить на три отдельные башни, и сама башня Гриффиндора, куда можно войти через вращающийся и разорванный портрет Полной Дамы. Уникальные детали — башня с часами и заводной механизм подъема ворот. Внутри замка много отсылок к фильму вроде «Чудовищной книги о чудовищах», вращающейся лестницы и класса прорицания. В комплекте шла единственная в своем роде фигурка профессора Трелони в розовой шляпе, которую она никогда не носила в фильмах. Бессмысленный артефакт стал находкой для коллекционеров и сейчас продается с рук за $40, а новый за $90 .

Lego часто повторяла сюжеты в серии «Гарри Поттер». Например, «Замок Хогвартс» выпускали 5 раз. Ровно столько же существует наборов с поездом «Хогвартс-экспресс». По 3 раза выпускали «Хижину Хагрида» и «Косой переулок». Дважды порадовали фанатов «Автобус „Ночной рыцарь“», «Дом Дурслей» («Тисовая улица, 4»), «Дом Уизли» («Нора») и «Матч по квиддичу». Ниже в галерее несколько экспонатов музея Lego , где видны отличия в односюжетных наборах разных лет.Некоторые фанаты упрекали Lego за отсутствие новых идей. Другие, наоборот, хвалили за то, что получали обновленные наборы по любимым сюжетам. Для детей же, по сути, нет разницы. При хорошей фантазии можно разыграть любую сцену, смешать старый и новый наборы и получить что-то свое, например эпизод с возрождением Волан-де-Морта. Первый набор «Дуэль на кладбище» вышел в 2005 году, и в нем почти в 3 раза больше деталей, чем в аналогичном «Возвращении лорда Волан-де-Морта» 2019 года. В раннем наборе очень атмосферное кладбище со скелетами, старым деревом и захоронением Тома Реддла — старшего, увенчанного черной крылатой статуей. Набор помогает воссоздать ужасный и напряженный момент возрождения Темного Лорда и его попытки убить Гарри Поттера, который в итоге смог чудом спастись. Нет только фигурки Седрика Диггори, вероятно, он погиб где-то за кадром этого набора. В версии 2019 года хоть и существенно меньше деталей, зато гораздо лучше проработаны мини-фигурки с волшебными палочками.



4766 Дуэль на кладбище, 2005 г.

75965 Возвращение Лорда Волан-де-Морта, 2019 г.

Современный этап

За первые 5 лет в серии «Гарри Поттер» было выпущено 47 наборов Lego. Зато в последующие 12 лет — только 17. Многие связывают это с изменением тональности фильмов, которые помрачнели и повзрослели. Вероятно, такой сеттинг не укладывался к концепцию семейного продукта. В течение 6 лет после окончания киносаги не вышло ни одного набора Lego по этой серии. Только в 2018 году «Гарри Поттера» масштабно перезапустили.

Набор «Гремучая ива» относит нас к событиям «Тайной комнаты», когда Гарри и Рон не попали на поезд в Хогвартс и вынуждены были добираться на Ford Anglia по воздуху. Посадка выдалась жесткой, они упали прямо на Гремучую иву. В наборе у дерева двигаются ветки, и можно закрепить наверху машину. А в комплекте сразу 6 мини-фигурок, включая Северуса Снейпа и Аргуса Филча.



75953 Гремучая ива, 2018 г.

75953 Гремучая ива, 2018 г.

75954 Большой зал Хогвартса, 2018 г.

В прошлом году в продаже появилась большая фигурка Букли, верной совы Гарри Поттера. Вещь коллекционная, поэтому игровых элементов у нее нет. Единственная подвижная часть — крылья, взмахи осуществляются с помощью ручки. Сова изображена в полете и держит в когтях важное письмо. В 2020-м также вышла реинкарнация набора 2002 года, посвященного побегу Гарри Поттера из дома Дурслей по адресу Тисовая улица, 4. На фото ниже можно увидеть, насколько лучше проработана новинка.

С момента перезапуска анонсировали и выпустили уже 51 набор. Среди них оказались настоящие самородки и практически самые масштабные и красивые наборы всей серии Lego «Гарри Поттер» — «Косой переулок» и «Замок Хогвартс» .

«Косой переулок» (2020 г.)





В 2020 году вышла большая коллекционная модель «Косого переулка». На текущий момент это самая грандиозная и подробная версия знаменитой извилистой улицы с магазинами для волшебников. Улица имеет модульную конструкцию, поэтому дома можно переставлять на свой вкус. Вариант от Lego — расстановка в одну линию. Чтобы сделать две стороны улицы, можно поставить дома тыльной стороной друг к другу. Лестницы с обратной стороны складываются. Третий вариант — развернуть дома навстречу фасадами, как и было в оригинальном Косом переулке.











В наборе магазин волшебных палочек Олливандера, лавка письменных принадлежностей, магазин «Все для квиддича», редакция газеты «Ежедневный пророк» (вероятно, заброшена, с другой стороны паук и паутина), кафе-мороженое Флориана Фортескью, книжный магазин «Флориш и Блоттс» и магазин «Всевозможные волшебные вредилки» братьев Уизли. Есть вход в Лютный переулок, однако самого здания в наборе нет. Внутренние интерьеры магазинов можно рассмотреть с обратной стороны. Множество товаров разложено по витринам, и в каждом магазине есть свой продавец или сотрудник. В наборе аж 17 мини-фигурок, включая сову Буклю! Одна из фигурок — это совсем юный Гарри Поттер в простой одежде, которого Хагрид впервые привел в Косой переулок.

Несмотря на то что это коллекционный набор, с ним вполне можно играть. Учитывая количество подвижных мелочей, массу предметов на прилавках и множество фигурок, набор отлично подойдет для разыгрывания любых сцен. Из недостатков: нет некоторых лестниц на второй этаж и нет одного из главных зданий улицы Банка Гринготтс. Фанаты надеются, что банк появится в новых наборах в 2021 году.













Самый крутой замок

Один из лучших и самых больших наборов Lego в истории — «Замок Хогвартс» (71043) . Он вышел в 2018 году в первой волне перезапуска серии «Гарри Поттера» и ворвался в заголовки СМИ и кошельки фанатов. Замок сейчас третий у Lego по наибольшему количеству деталей (6020 штук), он уступает только «Соколу тысячелетия» (7541 штук) и «Колизею» (9036 штук).





По своей сути замок не представляет какой-то конкретный фильм. В нем собраны отсылки к множеству знаковых моментов из вселенной «Гарри Поттера». Также замок не является буквальной копией Хогвартса. При этом большинство помещений в нем можно легко узнать. Например, отчетливо видны комнаты испытаний: шахматы, летающие ключи, зеркало Еиналеж и сам философский камень в виде красного кристалла. Очень красиво сделан Большой зал: длинные скамьи, гербы факультетов и цветные витражи. Под Гремучей ивой есть вход в Визжащую хижину, где прятался Римус Люпин, который в период своей учебы в Хогвартсе превращался в оборотня. По фасаду здания расставлены дементоры, для изображения которых были использованы фигурки Дарта Вейдера из «Звездных войн». Также есть кабинет директрисы Долорес Амбридж — розовое пятно на обратной стороне.





























В наборе вместо классических фигурок используются их микроверсии, чтобы лучше передать мощь и величие замка Хогвартс. Кроме 4 уникальных фигурок основателей Хогвартса, которых нет ни в одном наборе этой серии Lego, — Годрик Гриффиндор, Пенелопа Пуффендуй, Салазар Слизерин и Кандида Когтевран. У последней, кстати, на голове изображена диадема, которая потом стала крестражем Волан-де-Морта.





Самая свежая серия, «Учеба в Хогвартсе» , состоит из четырех уроков в школе и выпущена в 2021 году. Наборы сделаны из 250 деталей в виде книжечек, которые можно соединить в стопку на полке. В каждой книге все необходимое оборудование для изучения определенной дисциплины. В наборах по три мини-фигурки. Маленькая деталь — в «Уроке травологии» есть корень мандрагоры с характерным кричащим принтом.



76383 Урок зельеварения

Серия "Учеба в Хогвартсе"

76385 Урок заклинаний

76382 Урок трансфигурации

76383 Урок зельеварения

76384 Урок травологии

Стопка книг для учебы в Хогвартсе

Не так давно Lego запустила серию Art — коллекционные картины, собранные из кубиков. Похоже на картины по номерам, только из конструктора. Одна из них посвящена гербам факультетов Хогвартса. Из одного набора можно собрать любой герб в зависимости от фанатских предпочтений. А из четырех таких наборов — большой герб Хогвартса с изображениями всех символов школы. По специальной ссылке в инструкции можно послушать про историю каждого факультета, пока набор будет собираться, правда, только на английском языке.





«Гарри Поттер» и будущие кубики Lego

А что дальше? В этом году серии исполняется 20 лет, поэтому компания не упустит это отметить. По свежим слухам, среди новых наборов могут оказаться «Уборная для девочек» (туалет Плаксы Миртл?) со входом в тайную комнату, несколькими фигурками, включая юбилейного золотого Гарри Поттера. Вероятно, появится новая комната замка Хогвартс, вдохновленная «Запретным коридором» 2001 года, с золотой фигуркой Гермионы.

Сообщают о возможном наборе «Деревня Хогсмид» — это будет первое изображение знаменитой деревни в кубиках Lego. Среди известных зданий там могут быть кондитерская «Сладкое королевство» и паб «Три метлы». Юбилейной фигуркой в нем станет золотой Рон Уизли. И наконец, по слухам, в 2021 году (кто бы мог подумать?) выйдет новый замок. Он якобы будет вдохновлен оригинальными замками из нулевых и их песочно-зелеными крышами. Сообщается, что набор будет состоять из Большого зала и прилегающей к нему башни, Тайной комнаты, Василиска и 10 мини-фигурок.



Замок Хогвартс (4842), 2010 г.

У самой же Lego сейчас дела идут великолепно, поэтому истории о кризисах начала века забываются как страшный сон. Первый год пандемии принес компании рекордную выручку — около 7 млрд долларов. Такого в истории Lego еще не было. Во многом на этот результат повлияла экспансия бренда в Китай — в этой стране был открыт 91 магазин из 134 всего открытых в мире. Темпы роста опережают Mattel и Hasbro.

Самыми продаваемыми темами наборов в 2020 году оставались Technic , Star Wars , City , Classic и Friends . В 2020 году запустилась линейка Super Mario — один из самых успешных стартов в истории Lego.

Что происходит во вселенной «Гарри Поттера»? Релиз третьей части «Фантастических тварей» намечен на 15 июля 2022 года. На этот же год недавно была перенесена новая игра Hogwarts Legacy для компьютеров и консолей от Avalanche Software. Ее действие развернется в Хогвартсе в 1800-е годы. По жанру это будет ролевая игра с открытым миром, системой крафтинга зелий и деревом умений. Играть предстоит за ученика, обладающего каким-то важным древним секретом. Сама Джоан Роулинг, по словам издателя игры, не принимает прямого участия в разработке Hogwarts Legacy.

Благодарим за помощь в подготовке статьи музей моделей из кубиков Lego Las-Legas в Минске и их экскурсоводов Алину и Диму