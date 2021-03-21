



Facebook / Славянский базар





сообщает телеканал ОНТ. Финалы национальных отборов на музыкальные конкурсы "Славянского базара – 2021" прошли в субботу в Борисове,телеканал ОНТ.





На конкурсе взрослых исполнителей "Витебск-2021" за Беларусь выступит Даниил Мышковец. Ему 20 лет, живет в Минске. По итогам двух туров он набрал максимальное число баллов, всего в финале нацотбора выступили 10 человек.





На детском конкурсе республику представит Константин Мазуркевич. Ему 13 лет, он также из Минска . По итогам двух туров набрал 173 балла из 180 возможных





Юбилейный, ХХХ "Славянский базар в Витебске" планируется по традиции провести в середине лета. предположительно – с 14 по 19 июля.















