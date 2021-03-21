ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор с синдромом Дауна: жизнеутверждающая история Василия – видео

21.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Познакомьтесь с Василем Павликовым. Парню 25 лет, у него синдром Дауна, но это не мешает ему жить полноценной жизнью. Вася одновременно работает в двух местах: помощником официанта в ресторане и управляющим в инклюзивной кофейне.

Василий занимается айкидо, любит плавать и путешествовать. У него есть девушка и грандиозные планы на будущее: парень мечтает заработать и купить дом в Болгарии.

Вася не чувствует себя особенным, он самостоятельный, а благодаря своему труду и харизме молодой человек успел стать брендом. Его любят коллеги, посетители заведений в которых он работает, парня даже узнают на улице.

Смотрите на видео, жизнеутверждающую историю Василия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Sputnik познакомился с Василием. У парня синдром Дауна, но он живет полноценной жизнью и доказывает, что нет ничего невозможного. Смотрите на видео историю успеха...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавшие работы Хичкока, Чаплина, Мейерхольда: как и почему теряли кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by