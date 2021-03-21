Директор с синдромом Дауна: жизнеутверждающая история Василия – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Познакомьтесь с Василем Павликовым. Парню 25 лет, у него синдром Дауна, но это не мешает ему жить полноценной жизнью. Вася одновременно работает в двух местах: помощником официанта в ресторане и управляющим в инклюзивной кофейне.

Василий занимается айкидо, любит плавать и путешествовать. У него есть девушка и грандиозные планы на будущее: парень мечтает заработать и купить дом в Болгарии.

Вася не чувствует себя особенным, он самостоятельный, а благодаря своему труду и харизме молодой человек успел стать брендом. Его любят коллеги, посетители заведений в которых он работает, парня даже узнают на улице.

Смотрите на видео, жизнеутверждающую историю Василия.