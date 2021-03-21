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Директор с синдромом Дауна: жизнеутверждающая история Василия – видео
21.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Познакомьтесь с Василем Павликовым. Парню 25 лет, у него синдром Дауна, но это не мешает ему жить полноценной жизнью. Вася одновременно работает в двух местах: помощником официанта в ресторане и управляющим в инклюзивной кофейне.
Василий занимается айкидо, любит плавать и путешествовать. У него есть девушка и грандиозные планы на будущее: парень мечтает заработать и купить дом в Болгарии.
Вася не чувствует себя особенным, он самостоятельный, а благодаря своему труду и харизме молодой человек успел стать брендом. Его любят коллеги, посетители заведений в которых он работает, парня даже узнают на улице.
Смотрите на видео, жизнеутверждающую историю Василия.
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Sputnik познакомился с Василием. У парня синдром Дауна, но он живет полноценной жизнью и доказывает, что нет ничего невозможного. Смотрите на видео историю успеха...
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