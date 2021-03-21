В Кремле рассказали, как Путин и Шойгу проводят выходные в тайге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу рповодят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин вместе с Шойгу ездят по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки

Ранее Владимир Путин сообщил, что намерен провести выходные в тайге.

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу ездят по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.

© Sputnik / Алексей Дружинин Министр обороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает различные поделки из сухих деревьев

Министр обороны также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.