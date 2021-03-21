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В Кремле рассказали, как Путин и Шойгу проводят выходные в тайге
21.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу рповодят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин вместе с Шойгу ездят по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки
Ранее Владимир Путин сообщил, что намерен провести выходные в тайге.
По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу ездят по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Министр обороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает различные поделки из сухих деревьев
Министр обороны также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
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Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
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