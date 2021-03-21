ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Кремле рассказали, как Путин и Шойгу проводят выходные в тайге

21.03.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу рповодят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин вместе с Шойгу ездят по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки

Ранее Владимир Путин сообщил, что намерен провести выходные в тайге.

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу ездят по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Министр обороны также показал президенту свою мастерскую, где он делает различные поделки из сухих деревьев

Министр обороны также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Невядомыя затрымалі лідэра сацыял-дэмакратаў Ігара Барысава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by