|
Корреспондента «Газеты Слонимской» Язепа Полубятко вызывают на допрос в милицию
Источник материала: Навiны
Собственного корреспондента «Газеты Слонимской» в Мостах (Гродненская область) Язепа Полубятко вызывают в милицию на допрос,
19 марта в квартиру Полубятко в Мостах пришли двое сотрудников местного РОВД и вручили ему повестку с требованием явиться 22 марта в 11.00 в милицию на допрос.
В повестке не указано, в каком качестве и по какому делу Полубятко вызывают в милицию. Устно журналисту объяснили, что это связано с его публикациями в телеграм-каналах.
Как пояснил Полубятко, он никогда ничего не писал в телеграм-каналах, а на его компьютере и телефоне даже не установлен мессенджер «Телеграм».
«Я, конечно, не отказываюсь идти в понедельник в милицию. Но поскольку даже эта повестка составлена с нарушением законодательства, то сначала я наведаюсь в прокуратуру с заявлением, а потом уже пойду в милицию», — сказал журналист.
В своем заявлении на имя начальника милиции Мостов и прокурора района Полубятко просит объяснить ему его правовой статус до того, как пойти на допрос, чтобы знать, как строить работу со своим адвокатом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собственного корреспондента «Газеты Слонимской» в Мостах (Гродненская область) Язепа Полубятко вызывают в милицию на допрос, сообщает Белорусская ассоциация
|
Свежие газеты
Архив (Разное)