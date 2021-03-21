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В Беларуси задержан политик Игорь Борисов – на глазах жены и ребенка
21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сообщила Елена, супруга лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
Женщина озвучила, что ее мужа Игоря Борисова «похитили неизвестные».
Отметим, Борисов – один из заявителей празднования Дня Воли. Его партия вместе с движением «За свободу» и БНФ «Адраджэнне» в первой декаде марта подали соответствующую заявку в Мингорисполком.
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Об этом сообщила Елена, супруга лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
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