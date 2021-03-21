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Задержан лидер БСДП(Г) Игорь Борисов — один из заявителей празднования Дня Воли

21.03.2021 15:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан лидер БСДП(Г) Игорь Борисов — один из заявителей празднования Дня Воли
Игорь Борисов в студии Еврорадио
В Минске задержан лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Это произошло на глазах у его жены и ребенка, которые были рядом с ним в тот момент.

Подробности инцидента пока неизвестны, как и причины задержания политика.

9 марта в Мингорисполком подана заявка на празднование Дня Воли. Её подали от имени трёх юридических лиц — движения «За свабоду», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Таким образом, Игорь Борисов — один из заявителей празднования Дня Воли, которое состоится 25 марта, то есть всего через четыре дня.
 
Теги: Минск
 
 
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