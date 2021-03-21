|
Задержан лидер БСДП(Г) Игорь Борисов — один из заявителей празднования Дня Воли
Источник материала: UDF
Игорь Борисов в студии Еврорадио
Подробности инцидента пока неизвестны, как и причины задержания политика.
9 марта в Мингорисполком подана заявка на празднование Дня Воли. Её подали от имени трёх юридических лиц — движения «За свабоду», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Таким образом, Игорь Борисов — один из заявителей празднования Дня Воли, которое состоится 25 марта, то есть всего через четыре дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности инцидента пока неизвестны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)