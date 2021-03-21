Источник материала: UDF



Игорь Борисов в студии Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан лидер БСДП(Г) Игорь Борисов — один из заявителей празднования Дня Воли Подробности инцидента пока неизвестны.

Подробности инцидента пока неизвестны, как и причины задержания политика.9 марта в Мингорисполком подана заявка на празднование Дня Воли. Её подали от имени трёх юридических лиц — движения «За свабоду», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Таким образом,— один из заявителей празднования Дня Воли, которое состоится 25 марта, то есть всего через четыре дня.