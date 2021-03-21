Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

Виктор Лагвинец

Александр Муравьев





Фото: president.gov.by

«Он же ко мне приполз. Я ему обеспечил все: от крыши до поддержки самой реальной. И он начал жульничать. Пообещал 20 миллионов вложить, создать прекраснейшее предприятие… Хорошо. Но имей в виду — ответишь… Не сделаешь — сядешь в тюрьму… Думал, мол, австриец — поэтому тут все возможно. Лукашенко боится, чтоб инвестиции не ушли — ничего с ним не сделает».

Юрий Чиж





Фото: m.by.tribuna.com

Александр Шакутин

Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 4 бизнесмена, которых после «дружбы» с Лукашенко ждал крах или тюрьма Выдоив этих предпринимателей, руководитель страны забыл о них.

перечисляет предпринимателей, которые почти все потеряли после «дружбы» сВ 90-еразвил масштабный бизнес благодаря близкому знакомству с первым управделами президента. По данным СМИ его «Конта-Групп» получала выгодные заказы от правительства, занималась деревообработкой и рыбопереработкой, экспортировала сахар в Россию. Вероятно, Лагвинцу не раз приходилось общаться с самим Лукашенко.Но когда Титенков попал в немилость руководителя страны, это же произошло и с Лагвинцом. Его обвинили в финансовых махинациях и арестовали. Через почти пять месяцев после компенсации ущерба бизнесмен вышел на свободу и навсегда перебрался в Россию (эту схему по выдаиванию предпринимателей Лукашенко потом будет применять многократно).Теперь Лагвинец работает генеральным директором АО «Нефтяная компания Дулисьма». В начале года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по подозрении в уходе от налогов. После компенсации ущерба, дело закрыли.В 2007 году австрийская компания ATEC Holding GmbH во главе с россияниномс согласия белорусских властей выкупила минский «Мотовело».По каким-то причинам бизнесмен посчитал, что контакты с Лукашенко помогут ему создать успешное дело. Но в середине 2010-х все обернулось крахом.Хоть бизнесмен инвестировал миллионы долларов, но ему предъявили, что только часть денег пошла на развитие производства. Получателя льготных кредитов арестовали и приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинениям в хищениях, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.Лукашенко довольно доходчиво объяснил, почему власти расправились с бизнесменом:Долгое время Чиж был самым известным белорусским бизнесменом. Он успешно развивал свое дело еще до знакомства с Лукашенко, но тесное общение с ним дало предпринимателю невиданные возможности. «Трайпл» Чижа начал заниматься торговлей нефтепродуктами, строительством недвижимости и многим чем другим.Предприниматель косил с Лукашенко траву, убирал с ним урожай в Дроздах, и казалось, что его бизнес будет процветать вечно. Однако близость к руководителю страны Чижа и погубила.Во-первых, он вынужден был тратить деньги на выполнение его разных поручений. Из самого незначительного – подарил биатлонисткетрехкомнатную квартиру.Во-вторых, из-за близости к Лукашенко Чиж в начале 2010-х попал под санкции Евросоюза, что стало ударом по его бизнесу.Выдоив предпринимателя, власти стали к нему почти равнодушны. В 2016 году Чиж попал в СИЗО КГБ из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Через полгода Чижа выпустили с условием, что он компенсирует ущерб и приведет дела в порядок.Но на минувшей неделе бизнесмена вновь задержали. По информации СМИ новые обвинения могут быть теми же, что и прежние.С согласия Лукашенко бизнесмен стал владельцем машиностроительного холдинга «Амкодор», к которому присоединяли предприятия по всей стране. При поддержке властейполучал выгодные кредиты. Все это время бизнесмен тесно общался с Лукашенко, ездил к нему на малую родину.Но в последние годы по делу предпринимателя было нанесено несколько ударов. Не вернулись многомиллионные средства, вложенные в холдинг «Салео», созданный на базе бывшего Дзержинского моторемонтного завода. Из-за ответственности по долгам на имущество Шакутина даже наложили арест.Мало того, из-за знакомства с Лукашенко Евросоюз ввел санкции в отношении бизнесмена и его предприятий. На минувшей неделе стало известно, что Шакутин подал иск в суд Евросоюза и пригласил еврочиновников к себе на заводы. Но практика подсказывает, что на исключение из санкционного списка может потребоваться несколько лет.