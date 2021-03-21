Парковка года: в грязи, не по правилам, еще и конусом застолбили

Источник материала: Onliner

Квартирный вопрос — по Булгакову — испортил москвичей, а минчан, судя по всему, вовсю портит вопрос парковки. Стать во дворе хочется так сильно, что не зазорным считается уже не только нарушить правила дорожного движения, но и вымазаться в грязи не то по уши, не то по стекла. И такое нечистое парковочное место считается, по всей видимости, достаточно привлекательным для того, чтобы оградить его конусом от чужих посягательств.

Ужаснуться всех заставил пользователь нашего форума с ником GarbageCollector2. Место съемки: Минск, улица Ташкентская, окрестности дома №18/4.

— Похоже, появилась возможность получения эксклюзивного права на превращение участка газона в кашу грязи и размазывание ее по прилегающему к «парковке» асфальту. Кто-нибудь знает, сколько стоит? И конус выдают или надо покупать? И включена ли стоимость восстановления газона в месячную плату? На фото ниже красной линии — асфальт, закатан в грязь счастливыми обладателями парковочных мест, — отметил наш читатель.





По стоимости, кстати, можем сориентировать.

За уничтожение газона предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 16.17 Кодекса об административных правонарушениях: «незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах», влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от десяти до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до трехсот базовых величин.

Но это если кого-то привлекут по этой статье, что в случае с такими стихийными парковками крайне маловероятно. Водители знают: что-либо доказать трудно. Чьи конкретно действия привели к уничтожению газона, когда это произошло и так далее — ответить на эти вопросы не так просто. Некоторые, понимая, что с большой долей вероятности окажутся безнаказанными, пользуются ситуацией.

Есть, конечно, ответственность за нарушение п. 43.15 ПДД: «остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на газонах и других участках с зелеными насаждениями». По ч. 1 ст. 18.18 КоАП остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины — 29 рублей, и то, если до этого дойдет. В общем, недорого, по крайней мере, недостаточно дорого, чтобы водители держались от зеленой зоны подальше.





Отсюда столько грязи на улице Ташкентской, да и практически повсеместно в городских дворах.

Но в рассматриваемом случае особый интерес вызывают еще и пластиковые конусы. Наш читатель пришел к выводу, что с их помощью водители «бронируют» парковочные места в грязи.

— Часть парковочных мест во дворе застелена такой пластмассовой решеткой — там грязи значительно меньше, но тоже вид такой себе. Думаю, начало «приватизации» и было положено установкой этих сеток. И на этих местах еще как-то можно объяснить наличие конусов (хоть и понимаю, что тоже незаконно), — рассказал GarbageCollector2.





На дворе — трава. Так было когда-то и на Ташкентской. Уже когда-то давно.

— Прошлым летом вместо травы уже была раскатанная земля с кучей бугров — из-за таких вот «паркунов», собственно говоря, — считает наш читатель. — Травы там не видел никогда, и маловероятно, что увижу.

Между тем собеседник уверен, что автовладельцы могли бы найти другое, правильное с точки зрения ПДД место для парковки — было бы желание.

— С парковкой дела обстоят точно не так ужасно, как в новых районах. Не без проблем, конечно, но, покатавшись по дворам, почти всегда найдешь свободное место. Если вдруг нет — возле «Чижовка-Арены» (5 минут ходьбы) точно всегда есть места. Кроме этого, есть платные паркинги (35 рублей в месяц) — 10—15 минут ходьбы, — добавил GarbageCollector2.

35 рублей за паркинг — это лишь немногим больше суммы одного штрафа за нарушение ПДД. Но штраф, может, будет, может, не будет — вероятно, так рассуждают многие.





В итоге Ташкентская встречает весну в грязи, которой во многих районах пока не видели. Даже на Ангарской, о схожих проблемах которой мы недавно упоминали, дела пока обстоят получше. Но, как говорится, вот они, перспективы.

Пользователь форума с ником minzurka опубликовал актуальные фото «благополучной» Ангарской.

















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