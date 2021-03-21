Источник материала: Хартия'97

Пауки в банке: почему главарь «МВД ДНР» Дикий ненавидит Путина и Пушилина 21.03.2021, 15:27

В фейковой «республике» назревает раскол?

Нынешний «министр внутренних дел ДНР» Алексей Александрович Дикий занимал высокие должности еще при МВД Украины. В марте 2014 года он был назначен заместителем начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области — начальником УБОП. А в то время, как помнят дончане, без благословления «хозяина региона», никого на такие должности не назначали. Видать, кроме служебных, заметили и другие качества и стремления этого чиновника, говорится в сообщении автора Telegram-канала «Вольнодумец» .

Как только начались кровавые события на Востоке Украины, он быстро «переобулся» — стал изменником Родины и «первым заместителем министра» «ВД ДНР». Следует обратить внимание на два важных момента:

1. А. Дикий все-таки был, как говорится, «в системе», и на тот момент очень сильно завязан на начальника главка по уголовному розыску МВД Украины генерала Василия Паскала, который в свою очередь «оберегал» бизнес Р. Ахметова. Так вот, когда вся януковская банда бежала, надо же было кого-то оставить «смотрящим» за ахметовскими активами на оккупированных территориях?

Ну а некоторые бывшие работники МВД считают, что стремительный карьерный рост Дикого (15.04.2015 г.- герой «ДНР», «министр ВД ДНР»), очень смахивает на «внедрение своего человека» определенными финансово-промышленными группами Украины, через связи в Кремле. Это, в принципе, и объясняет на сегодня протекцию «Дикого» со стороны РФ.

2. Уже на момент 2014 года А.Дикий был тесно вовлечен криминалитетом в крышевание бизнеса в регионе, а создание квазиреспублики — «ДНР», не подконтрольной Украине, давало ему возможность стать самостоятельным игроком.

На сегодня в СМИ имеется очень много сведений о крышевании А. Диким наркоторговли, торговли оружием, отжатии предприятий и т.п. на оккупированной территории Донецкой области. В число последних входит взятие под контроль им гранитного карьера возле с. Стыла Старобешевского района, откуда щебень везут в РФ.

А также рейдерский захват рыбоперерабатывающего предприятия «Интерфиш Плюс» в пгт. Седово Новоазовского района, руководителем которого является такой же предатель- милиционер Олег Моргун. Не иначе, как А. Дикий решил полностью подчинить себе рыбопромышленную сферу «ДНР» и курортную зону «ДНР». Ведь в «ДНР» кричат: «Седово — курортная зона «ЛДНР». Если посмотреть на все это со стороны, то получается у него «отдельное королевство» в «непризнанной республике»?

Как говорят люди из его окружения, «Дикий» не просто создал свое «королевство» в закрытом со всех сторон блокпостами пгт. Седово, с отдельной охраной и подчиненными лично ему подразделениями «СОБР» и «Тайфун», но и уже в открытую ставит себя выше всех в «республике». Вот что об этом рассказывает близкое окружение Дикого.

В начале февраля с.г., будучи под жестким «кайфом» на базе «Металлург», Дикий озвучил, что фактически «есть две республики днр — одна под Пушилиным, другая подо мной» и что «скоро нужно будет сделать выбор — кто глава?»

При этом, лично он Пушилина ненавидит, а высказывания в его сторону не выбирает: «Пушилин – это МММщик», «у него нет ни чести, ни долга, а думает он только о своем кармане и счетах в России» и т.д.

Кроме того, будучи под кайфом, «Дикий» стал неосторожно высказываться и в адрес В. Путина. Те же люди из его окружения, рассказывают, что Дикий давно «перестал верить в Путина, и не потому, что тот врет, а потому что он сам за себя», а в основу своих убеждений по этому поводу вкладывает то, что Россия никогда не сделает в «ДНР» уровень жизни лучше или хотя бы подобный, как в РФ, «потому что в Кремле обозначено — не давать непризнанным территориям больше, чем есть у себя».

Исходя из сказанного, можно предположить, что «дикий» министр настроен на жесткое противостояние с Пушилиным, и скорее всего, это обострение может быть связано со сменой ключевых бизнесигроков на оккупированных территориях (Курченко – Медведчук, о чем писалось неоднократно ранее).

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