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Сотни прихожан церкви «Новая Жизнь» провели массовый молебен в Сухарево

21.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сотни прихожан церкви «Новая Жизнь» провели массовый молебен в Сухарево

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  • 21.03.2021, 14:42
Сотни прихожан церкви «Новая Жизнь» провели массовый молебен в Сухарево

Видеофакт.

Сегодня, 21 марта, жители Минска и регионов выходят на традиционные воскресные акции протеста.

Сотни прихожан церкви Новая Жизнь, у которой власти забрали помещение, снова собрались на воскресный молебен в минском Сухарево.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 225-го дня белорусской революции.

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Теги: Минск
 
 
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