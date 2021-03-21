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Сотни прихожан церкви «Новая Жизнь» провели массовый молебен в Сухарево
Источник материала: Хартия'97
Сотни прихожан церкви «Новая Жизнь» провели массовый молебен в Сухарево
Видеофакт.
Сегодня, 21 марта, жители Минска и регионов выходят на традиционные воскресные акции протеста.
Сотни прихожан церкви Новая Жизнь, у которой власти забрали помещение, снова собрались на воскресный молебен в минском Сухарево.
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