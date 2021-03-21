Источник материала: Хартия'97

Сотни прихожан церкви «Новая Жизнь» провели массовый молебен в Сухарево 2 21.03.2021, 14:42

Видеофакт.

Сегодня, 21 марта, жители Минска и регионов выходят на традиционные воскресные акции протеста.

Сотни прихожан церкви Новая Жизнь, у которой власти забрали помещение, снова собрались на воскресный молебен в минском Сухарево.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 225-го дня белорусской революции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .