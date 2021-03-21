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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС расследовать действия белорусских силовиков

21.03.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал власти Евросоюза подключиться к расследованию "преступлений белорусских силовиков против мирного населения".

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС расследовать действия белорусских силовиков
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: МИД Литвы
В интервью немецкой газете Der Tagesspiegel он подчеркнул, что в Литве "в некоторых случаях против белорусских силовиков начаты расследования. Ландсбергис обратился к европейским странам с призывом также использовать в "принцип универсального права".

"Это было бы знаком истинной солидарности", - сказал Ландсбергис.

По словам министра, пишет Автопарус, странам Евросоюза необходимо занять более активную позицию и не следить за тем, как Путин действует в Беларуси.

Он уверен, что нельзя "просто ждать и смотреть, что произойдет", поскольку "президент России Путин также будет там, он будет создавать партии и их лидеров, как он это делал в других странах". Именно поэтому, на взгляд министра, "европейцы должны активизироваться".

Ландсбергис также обратил внимание на тяжелое положение белорусского народа.

«Мы не можем себе представить, через что проходят люди в Беларуси, сколько из них было заключено в тюрьму, сколько подверглось жестокому обращению, сколько потеряли работу. Они были лишены той маленькой свободы, которая у них оставалась", - отметил ггава литовской дипломатии. 

Министр также добавил, что по его впечатлению, "Беларусь перешла черту, за которой нет пути назад. Люди больше не доверяют властям", а главный вопрос "только в том, как долго продержится режим".
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал власти Евросоюза подключиться к расследованию "преступлений белорусских силовиков против мирного...
 
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