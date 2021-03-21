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Картина маслом. Путин и Шойгу в тайге с «накрытой полянкой» – сало-колбаса, овощи, рюмки
21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент России и министр обороны в проводят совместные выходные в Сибири.
Фото Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ
Это далеко
На столе также можно увидеть колбасу, сало, овощи, соль и перец, рюмки.
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Президент России и министр обороны в проводят совместные выходные в Сибири.
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