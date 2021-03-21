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Под маркой MG дебютирует китайский кроссовер Marvel R для Европы
Источник материала: Tut.by
В модельном ряду бывшей британской марки MG, которая сейчас принадлежит концерну SAIC со штаб-квартирой в Шанхае, пополнение — это электрический «паркетник» Marvel R, почти готовый к выходу на европейский рынок. И к кинокомпании Marvel эта машина никакого отношения не имеет.
В Китае электромобиль с таким названием был засвечен еще в прошлом году — в статусе
По габаритам новинка близка к
Интерьер Marvel R выглядит куда интереснее внешности. Тачскрин мультимедиа-системы на отлогой центральной консоли тут больше, чем у
Базовая версия Marvel X получит задний привод с двумя электродвигателями, но их отдачу в MG озвучат позже. Зато известно, что у топовой полноприводной модификации будет еще один электродвигатель на передней оси: пиковая мощность трехмоторной установки — 288 л.с., максимальный крутящий момент составит 665 Нм. По паспорту разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, «максималка» ограничена на отметке 200 км/ч. На одном заряде батареи емкостью 70 кВтч кроссовер проедет 400 км (по циклу WLTP), а запас энергии на 80% от быстрого терминала можно будет восполнить за полчаса.
На европейский рынок Marvel R выйдет в мае этого года, цены пока не объявлены.
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Модельный ряд бывшей британской марки MG, которая сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC, пополнился электрическим «паркетником» Marvel R.
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