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Соловей: «Переговоры Путина и Лукашенко проходят на повышенных тонах с включением ненормативной лексики»

21.03.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский политолог Валерий Соловей, знаменитый своими политическими предсказаниями, в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» высказался о смене посла России в Беларуси. И в целом оценил белорусско-российские отношения. По его словам, Александр Лукашенко не собирается выполнять данные Владимиру Путину обещания, дожидаясь ухода российского президента из большой политика.

Соловей: «Переговоры Путина и Лукашенко проходят на повышенных тонах с включением ненормативной лексики»
Валерий Соловей
- О перспективах развития власти на территории сопредельного и дружественного государства задают вопрос: «Путин отправил в отставку посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева. О чем нам говорит этот шаг Кремля?»

- Говорит только о том, что Россия, а точнее Кремль крайне недоволен тем, как строится политика в отношении. Беларуси. Ничего не удается, не удается влиять на Лукашенко. Он приезжает, он дает обещания — эти обещания не выполняет. Игнорирует Путина. Эти переговоры проходят на повышенных тонах с включением ненормативной лексики. Он их просто игнорирует. Лукашенко играет на время. Он уверен, он знает, что Путин уйдет, поэтому он рассчитывает иметь дело с новым правительством.

- Лукашенко играет на время, а время играет на Лукашенко? То есть, нет ли для него той самой экзистенциальной угрозы в лице наступившего весеннего потепления и улицы белорусской знаменитой, которую мы все увидели?

- Отличный вопрос. Да, он явно преувеличивает свою способность справиться с протестами и свой успех. Может возникнуть неожиданная комбинация — в Москве об этом размышляют, — чтобы поддержать белорусскую оппозицию. Ну, естественно, привести к власти своего человека, но, таким образом, начать давить на Александра Григорьевича…
 
 
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Известный российский политолог Валерий Соловей, знаменитый своими политическими предсказаниями, в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» высказался о смене...
 
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