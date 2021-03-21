В Минске похищен неизвестными лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов

В воскресенье, 21 марта, неизвестными был задержан в Минске председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.



Игорь Борисов. Фото: БелаПАН.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» супруга политика Алена Борисова. По ее словам, супруг фактически был похищен неизвестными на глазах у нее и их маленького ребенка.

БСДП (Грамада) — одна из трех организаций, которая вместе с Партией БНФ и движением «За свободу» подала заявку на празднование Дня Воли в Минске.