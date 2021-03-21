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В Минске похищен неизвестными лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов

21.03.2021 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье, 21 марта, неизвестными был задержан в Минске председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

 

В Минске похищен неизвестными лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов
Игорь Борисов. Фото: БелаПАН.

 

Об этом сообщила в «Фейсбуке» супруга политика Алена Борисова. По ее словам, супруг фактически был похищен неизвестными на глазах у нее и их маленького ребенка.

БСДП (Грамада) — одна из трех организаций, которая вместе с Партией БНФ и движением «За свободу» подала заявку на празднование Дня Воли в Минске.

 
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В воскресенье, 21 марта, неизвестными был задержан в Минске председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.  
 
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