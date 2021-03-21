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В Минске похищен неизвестными лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 21 марта, неизвестными был задержан в Минске председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.
Об этом
БСДП (Грамада) — одна из трех организаций, которая вместе с Партией БНФ и движением «За свободу» подала заявку на празднование Дня Воли в Минске.
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В Минске похищен неизвестными лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов
В воскресенье, 21 марта, неизвестными был задержан в Минске председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.
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