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Тихановская: «Белорусы не сдаются и хотят перемен»

21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В минувший политик призвала белорусов проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью. Сегодня она дает промежуточную оценку.

Отметим, по данным на вторую половину дня 21 марта, за переговоры проголосовало более 620 тысяч белорусов.

– Это абсолютный рекорд для всех опросов в «Голосе» с лета 2020-го, – комментирует Светлана Тихановская. – Реакция режима последовала незамедлительно. Пропаганда рассказывает о том, в чем режим разбирается лучше всего – фальсификациях и накрутках. Они отключают интернет, блокируют сайты, заставляют людей голосовать «против». Они хотят опять посеять страх – но с каждым днем только усиливают свой собственный.

Политик отмечает, что, при этом, «у них нет ни единой возможности заблокировать чат-боты, через которые вы голосуете»:

– Если вас вынудили проголосовать «против», вы можете дома безопасно отдать повторный голос «за» – засчитается только последний результат. За восемь месяцев существования «Голоса» ни один номер не был рассекречен.

Тихановская подчеркивает, что в ОБСЕ беспрецедентно быстро среагировали на голосование за переговоры. Инициативу поддержали все демократические силы Беларуси, включая Координационный Совет, Павла Латушко, Валерия и Веронику Цепкало, ByPol, фонды солидарности и гражданские инициативы. МИД Словении, МИД Австрии, председательство Швеции в ОБСЕ, миссия США в ОБСЕ, эксперты, парламентарии национальных парламентов и Европарламента.

– Все они поддержали нас и готовы помочь Беларуси. И для этого им нужен ваш голос, – продолжила народный лидер. – Вы же чувствуете: всего за три дня мы вновь вернули себе чувство единства и большинства. Голосование наглядно показывает, что белорусы не сдаются и хотят перемен. Мы снова ощущаем поддержку всего мира. И знаем, что голос белорусов уже услышан.

Политик призвала сторонников перемен сделать «голос еще громче» и попросила проголосовать за выход из кризиса путем переговоров: «Помогите всем друзьям, родственникам, соседям и коллегам сделать это».

 
 
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В минувший политик призвала белорусов проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью. Сегодня она дает промежуточную оценку.
 
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