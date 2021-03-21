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Водитель машины скорой помощи открыл стрельбу на дороге в Москве
Источник материала: ОНТ
На юге российской столицы водитель кареты скорой помощи стрелял в участника дорожного конфликта,
Стычка произошла на пересечении Шипиловской улицы и Каширского шоссе. Водитель специального автомобиля Ford Transit во время ссоры с мужчиной, который управлял легковым ВАЗ-2115, достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.
Водитель скорой помощи доставлен в отделение полиции, а раненый госпитализирован.
Фото: Pixabay
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На юге российской столицы водитель кареты скорой помощи стрелял в участника дорожного конфликта, сообщает «Российская газета». Стычка произошла на пересечении...
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