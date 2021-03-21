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Что будет с вашим телом, если съедать несколько миндальных орехов каждый день?

21.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет с вашим телом, если съедать несколько миндальных орехов каждый день?

Миндаль является не только вкусным, но и полезным продуктом. Он содержит кальций, магний, фосфор и железо, витамины группы B, аминокислоты и насыщенные жиры. 

Этот орех очищает кишечник, защищает организм от чрезмерного поступления глюкозы в кровь. Также он нормализует сон и помогает избавиться от сезонной депрессии. Разберемся, что еще произойдет с организмом человека, если есть миндаль каждый день.

Работа мозга улучшится

Благодаря токоферолу и жирным кислотам, присутствующим в этом орехе, у человека может улучшиться память. Также задерживается старение мозга.

Снизится риск болезней сердца

Здоровье кровеносной системы и сердца поддерживается содержащимися в миндале жирными кислотами, магнием, медью. Орехи необходимо есть с кожурой – это поможет в профилактике сердечных заболеваний.

Уменьшится уровень холестерина

Боли в ногах, раннее поседение волос, белые точки на нижних веках – симптомы повышенного холестерина в организме. В числе продуктов, которые помогают его снизить, – миндаль.  

Уйдут лишние килограммы 

Клетчатка и витамины, которые есть в миндале, нормализуют обмен веществ. Это помогает в борьбе с лишними килограммами. Также люди, которые едят этот орех, в течение дня употребляют меньше мучных изделий и сладостей. 

Волосы станут более здоровыми 

Магний, цинк, витамины группы В и токоферол, которые содержатся в миндале, помогают укрепить волосы, сделать их более прочными и блестящими.  

ФОТО: pixabay

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Миндаль является не только вкусным, но и полезным продуктом. Он содержит кальций, магний, фосфор и железо, витамины группы B, аминокислоты и насыщенные жиры.  Этот...
 
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