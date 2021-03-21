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Что будет с вашим телом, если съедать несколько миндальных орехов каждый день?
Источник материала: ОНТ
Миндаль является не только вкусным, но и полезным продуктом. Он содержит кальций, магний, фосфор и железо, витамины группы B, аминокислоты и насыщенные жиры.
Этот орех очищает кишечник, защищает организм от чрезмерного поступления глюкозы в кровь. Также он нормализует сон и помогает избавиться от сезонной депрессии. Разберемся, что еще произойдет с организмом человека, если есть миндаль каждый день.
Работа мозга улучшится
Благодаря токоферолу и жирным кислотам, присутствующим в этом орехе, у человека может улучшиться память. Также
Снизится риск болезней сердца
Здоровье кровеносной системы и сердца
Уменьшится уровень холестерина
Боли в ногах, раннее поседение волос, белые точки на нижних веках – симптомы повышенного холестерина в организме.
Уйдут лишние килограммы
Клетчатка и витамины, которые есть в миндале,
Волосы станут более здоровыми
Магний, цинк, витамины группы В и токоферол, которые содержатся в миндале, помогают
ФОТО: pixabay
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Миндаль является не только вкусным, но и полезным продуктом. Он содержит кальций, магний, фосфор и железо, витамины группы B, аминокислоты и насыщенные жиры. Этот...
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