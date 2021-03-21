Что будет с вашим телом, если съедать несколько миндальных орехов каждый день?

Источник материала: ОНТ

Миндаль является не только вкусным, но и полезным продуктом. Он содержит кальций, магний, фосфор и железо, витамины группы B, аминокислоты и насыщенные жиры.

Этот орех очищает кишечник, защищает организм от чрезмерного поступления глюкозы в кровь. Также он нормализует сон и помогает избавиться от сезонной депрессии. Разберемся, что еще произойдет с организмом человека, если есть миндаль каждый день.

Работа мозга улучшится

Благодаря токоферолу и жирным кислотам, присутствующим в этом орехе, у человека может улучшиться память. Также задерживается старение мозга .

Снизится риск болезней сердца

Здоровье кровеносной системы и сердца поддерживается содержащимися в миндале жирными кислотами, магнием, медью. Орехи необходимо есть с кожурой – это поможет в профилактике сердечных заболеваний.

Уменьшится уровень холестерина

Боли в ногах, раннее поседение волос, белые точки на нижних веках – симптомы повышенного холестерина в организме. В числе продуктов , которые помогают его снизить, – миндаль.

Уйдут лишние килограммы

Клетчатка и витамины, которые есть в миндале, нормализуют обмен веществ . Это помогает в борьбе с лишними килограммами. Также люди, которые едят этот орех, в течение дня употребляют меньше мучных изделий и сладостей.

Волосы станут более здоровыми

Магний, цинк, витамины группы В и токоферол, которые содержатся в миндале, помогают укрепить волосы , сделать их более прочными и блестящими.

ФОТО: pixabay

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