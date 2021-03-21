В бельгийском зоопарке большая панда напала на своего смотрителя

Источник материала: ОНТ

В зоопарке Pairi Daiza, который находится в 60 км от столицы Бельгии, панда травмировала смотрителя, передаёт «РИА Новости».

По имеющейся информации, сотрудник зоопарка оказался в непосредственной близости от четырёхлетней большой панды, хотя по правилам, контакты с пандами, достигшими двухлетнего возраста, запрещены. Эти животные отвечают агрессией на вторжение человека на свою территорию.

В результате нападения, смотритель зоопарка получил травмы ноги и руки. Мужчине оказали первую помощь, а затем госпитализировали.

Администрация зоопарка Pairi Daiza выясняет подробности происшествия.

Фото: Pixabay

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