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Елизавета II назвала новых корги в честь дяди и озера
Источник материала: ОНТ
Королева Великобритании Елизавета II назвала своих двух новых псов в честь шотландского озера возле резиденции монархов и погибшего в Первую мировую войну дяди. Об этом
Щенок дорги (смесь таксы и корги) получил кличку Фергюс – собаку назвали в честь Фергюса Боуз-Лайона, который в 1915 году в возрасте 26 лет погиб на войне.
Щенок корги был назван Мик – по названию озера в Шотландии, возле которого монархи любят устраивать семейные пикники.
Фото: pixabay
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Королева Великобритании Елизавета II назвала своих двух новых псов в честь шотландского озера возле резиденции монархов и погибшего в Первую мировую войну дяди. Об...
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