Елизавета II назвала новых корги в честь дяди и озера

Источник материала: ОНТ

Королева Великобритании Елизавета II назвала своих двух новых псов в честь шотландского озера возле резиденции монархов и погибшего в Первую мировую войну дяди. Об этом информирует The Mirror.

Щенок дорги (смесь таксы и корги) получил кличку Фергюс – собаку назвали в честь Фергюса Боуз-Лайона, который в 1915 году в возрасте 26 лет погиб на войне.

Щенок корги был назван Мик – по названию озера в Шотландии, возле которого монархи любят устраивать семейные пикники.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram