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Соцсети vs реальность: девушки показали, как выглядят в Сети и в жизни. Результат вас поразит!
Источник материала: ОНТ
Всегда ли люди выглядят в жизни так же, как на фотографиях в соцсетях? Однозначно нет. Пользовательницы TikTok доказали это – запустили флешмоб, где сравнили, как они выглядят в реальности и в Сети. Результаты удивляют и вызывают улыбку – нужно отдать должное девушкам, у которых есть чувство самоиронии.
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Всегда ли люди выглядят в жизни так же, как на фотографиях в соцсетях? Однозначно нет. Пользовательницы TikTok доказали это – запустили флешмоб, где сравнили, как они...
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