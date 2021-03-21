Соцсети vs реальность: девушки показали, как выглядят в Сети и в жизни. Результат вас поразит!

Источник материала: ОНТ

Всегда ли люди выглядят в жизни так же, как на фотографиях в соцсетях? Однозначно нет. Пользовательницы TikTok доказали это – запустили флешмоб, где сравнили, как они выглядят в реальности и в Сети. Результаты удивляют и вызывают улыбку – нужно отдать должное девушкам, у которых есть чувство самоиронии.

annalicexoxo

houseofsienna

bbrummett1

definitely a catfish

yasitskrishy

ellaannalinneacarlsson

weronikajagus

gershona

emelialee

urvirtualwaifu

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