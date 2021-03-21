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Соцсети vs реальность: девушки показали, как выглядят в Сети и в жизни. Результат вас поразит!

21.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соцсети vs реальность: девушки показали, как выглядят в Сети и в жизни. Результат вас поразит!

Всегда ли люди выглядят в жизни так же, как на фотографиях в соцсетях? Однозначно нет. Пользовательницы TikTok доказали это – запустили флешмоб, где сравнили, как они выглядят в реальности и в Сети. Результаты удивляют и вызывают улыбку – нужно отдать должное девушкам, у которых есть чувство самоиронии. 

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Всегда ли люди выглядят в жизни так же, как на фотографиях в соцсетях? Однозначно нет. Пользовательницы TikTok доказали это – запустили флешмоб, где сравнили, как они...
 
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