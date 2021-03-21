|
В Китае художник создал статуэтку Трампа в образе Будды
Источник материала: ОНТ
В соцсетях набирают популярность многочисленные посты с фото керамической статуэтки, изображающей бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды. В интервью ABC News китайский художник Хон Цзиньши
Художник отметил, что Трамп на некоторых видеозаписях выглядит, как всезнающий человек. Поэтому Цзиньши изобразил экс-президента США «в состоянии всеведения».
Цзиньши отметил, что в его творении нет политического подтекста.
Хон продает фигурки Трампа-Будды в двух вариантах: за $610 и $150, в зависимости от размера. «Сделай свой бизнес снова великим!» – призывает под лотом китайский художник.
Фото: скриншот видео South China Morning Post на youtube
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях набирают популярность многочисленные посты с фото керамической статуэтки, изображающей бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)