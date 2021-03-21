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В Китае художник создал статуэтку Трампа в образе Будды

21.03.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае художник создал статуэтку Трампа в образе Будды

В соцсетях набирают популярность многочисленные посты с фото керамической статуэтки, изображающей бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды. В интервью ABC News китайский художник Хон Цзиньши пояснил, в чем смысл его творения.

Художник отметил, что Трамп на некоторых видеозаписях выглядит, как всезнающий человек. Поэтому Цзиньши изобразил экс-президента США «в состоянии всеведения».

Цзиньши отметил, что в его творении нет политического подтекста.

Хон продает фигурки Трампа-Будды в двух вариантах: за $610 и $150, в зависимости от размера. «Сделай свой бизнес снова великим!» – призывает под лотом китайский художник.

Фото: скриншот видео South China Morning Post на youtube

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В соцсетях набирают популярность многочисленные посты с фото керамической статуэтки, изображающей бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды. В...
 
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