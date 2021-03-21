ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Пушкина водитель с 2,65 промилле собрал «паровоз» из 4 авто. Предположительно, он уснул за рулем

21.03.2021 16:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель с 2,65 промилле устроил аварию на столичном проспекте Пушкина, сообщили в ГАИ.


Происшествие случилось 20 марта, около 22.45. По предварительной информации, 28-летний водитель Renault Megane ехал со стороны улицы Матусевича и на пересечении с улицей Притыцкого врезался в Peugeot, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара последний продвинулся вперед и протаранил Renault Logan, а тот — Opel.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.


Выяснилось, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 2,65 промилле алкоголя. Предположительно, он уснул за рулем во время движения.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог Соловей о ситуации в Беларуси: Может возникнуть неожиданная комбинация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by