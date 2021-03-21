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На Пушкина водитель с 2,65 промилле собрал «паровоз» из 4 авто. Предположительно, он уснул за рулем
Источник материала: Tut.by
Водитель с 2,65 промилле устроил аварию на столичном проспекте Пушкина,
Происшествие случилось 20 марта, около 22.45. По предварительной информации, 28-летний водитель Renault Megane ехал со стороны улицы Матусевича и на пересечении с улицей Притыцкого врезался в Peugeot, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара последний продвинулся вперед и протаранил Renault Logan, а тот — Opel.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Выяснилось, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 2,65 промилле алкоголя. Предположительно, он уснул за рулем во время движения.
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В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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