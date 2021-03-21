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В Беларуси задержан лидер БСДП «Грамада»
Источник материала: АФН
В Минск неизвестные люди задержали лидера БСДП «Грамада» Игоря Борисова, сообщила его супруга.
"Только что на глазах у жены и маленького ребенка был похищен неизвестными людьми мой муж Игорь Борисов", - написала Елена Борисова в facebook.
БСДП «Грамада» наряду с движением "За свободу" и общественной организации БНФ "Адраджэнне" подали в Мингорисполком заявку на проведение Дня воли 25 марта по случаю 103 годовщицны образования БНР.
«Политическая шизофрения в действии», - прокомментировал сообщение Анатолий Лебедько.
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В Минск неизвестные люди задержали лидера БСДП «Грамада» Игоря Борисова, сообщила его супруга.
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