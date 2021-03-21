ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета

21.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета. Сегодня владыке исполнилось бы 86 лет. Он скончался 12 января этого года.

Богослужение прошло в минском храме святителя Кирилла Туровского. Митрополит Филарет стал символом возрождения Белорусской православной церкви. Он возглавлял ее 23 года. Возродил многое, что было утрачено в советские годы: женские и мужские монастыри, Минскую духовную семинарию. Там же, в церковно-историческом музее, разместилась памятная экспозиция. В кабинете – стол и кресло, за которым работал митрополит. Одна из любимых икон владыки, перед которой он часто молился. Это образ святого Филарета Милостивого. Также можно увидеть личные вещи и награды, рукописные документы, книги и облачения.

«Вспоминается, что многое сделано для Беларуси. Вспоминается с одной стороны простота владыки в общении с людьми, вне зависимости от их статуса в обществе, с другой стороны забота о душе человеческой, и о всем белорусском народе, и о каждом отдельном человеке. Вспоминаются многие эпизоды, которые свидетельствуют об истинно христианском глубоком нравственном облике владыки», – сказал Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Сам церковно-исторический музей был открыт по благословению митрополита Филарета. В основе собранная им коллекция предметов церковного искусства. Музейное собрание рассказывает об истории православной церкви в Беларуси.

С помощью митрополита Филарета воссоздали одну из главных белорусских святынь – крест Преподобной Ефросинии Полоцкой.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня владыке исполнилось бы 86 лет. Он скончался 12 января этого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Создадут градацию предпринимателей и отменят некоторые льготы. В Беларуси планируют пересмотреть налоги для ИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by