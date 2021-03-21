Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открыли мемориальный кабинет митрополита Филарета. Сегодня владыке исполнилось бы 86 лет. Он скончался 12 января этого года.

Богослужение прошло в минском храме святителя Кирилла Туровского. Митрополит Филарет стал символом возрождения Белорусской православной церкви. Он возглавлял ее 23 года. Возродил многое, что было утрачено в советские годы: женские и мужские монастыри, Минскую духовную семинарию. Там же, в церковно-историческом музее, разместилась памятная экспозиция. В кабинете – стол и кресло, за которым работал митрополит. Одна из любимых икон владыки, перед которой он часто молился. Это образ святого Филарета Милостивого. Также можно увидеть личные вещи и награды, рукописные документы, книги и облачения.

«Вспоминается, что многое сделано для Беларуси. Вспоминается с одной стороны простота владыки в общении с людьми, вне зависимости от их статуса в обществе, с другой стороны забота о душе человеческой, и о всем белорусском народе, и о каждом отдельном человеке. Вспоминаются многие эпизоды, которые свидетельствуют об истинно христианском глубоком нравственном облике владыки», – сказал Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Сам церковно-исторический музей был открыт по благословению митрополита Филарета. В основе собранная им коллекция предметов церковного искусства. Музейное собрание рассказывает об истории православной церкви в Беларуси.

С помощью митрополита Филарета воссоздали одну из главных белорусских святынь – крест Преподобной Ефросинии Полоцкой.