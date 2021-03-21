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Создадут градацию предпринимателей и отменят некоторые льготы. В Беларуси планируют пересмотреть налоги для ИП

21.03.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси планируют изменить налоговыплаты для индивидуальных предпринимателей.




Об этом в своем материале в издании «Финансы. Учет. Аудит.» написал министр финансов Юрий Селиверстов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По словам руководителя Минфина, в стране нужно сформировать уровень дохода бюджета, но без сильного давления на экономику. При этом увеличивать налоговую базу планируется за счет отмены некоторых льгот, а вместе с тем и совершенствованием порядка уплаты основных налогов.

Также в стране планируется повысить вовлеченность малого и среднего бизнеса в формирование доходов бюджета.

Министр отмечает, что в Беларуси на данный момент уже приняты все необходимые меры для развития бизнеса.

«Более того, в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения началось активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств», — сказано в материале.

В стране будет введена четкая градация категорий предпринимательства: самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий. Для каждого из них будет установлен налоговый режим, а сумма выплат будет соразмерна с доходом.

«Безусловно, перечисленные шаги должны быть подкреплены дальнейшим совершенствованием налогового администрирования, его упрощением и цифровизацией», — заключил министр.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси планируют изменить налоговыплаты для индивидуальных предпринимателей.
 
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