ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске пьяный водитель спровоцировал аварию с четырьмя автомобилями

21.03.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске пьяный водитель не справился с управлением и спровоцировал массовое ДТП возле станции метро Пушкинская. 28-летний мужчина стал виновником аварии, в которой пострадали сразу четыре автомобиля.



Вечером 20 марта водитель Renault Megan подъезжал к перекрестку на проспекте Пушкина со стороны улицы Матусевича. Вместо торможения он врезался в стоявшую на светофоре иномарку Peugeot. От силы удара вторую иномарку отбросило на стоявшие впереди автомобили.  

В результате столкновения механические повреждения получили еще два автомобиля - Renault Logan и Opel. Никто из водителей не пострадал, пишет pogovorim.by, а у виновника ДТП в крови нашли 2,65 промилле алкоголя. 

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома (фото), молодой мужчина заснул за рулем, после чего и совершил столкновение с автомобилем на перекрестке. Установление деталей происшествия продолжается.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске пьяный водитель не справился с управлением и спровоцировал массовое ДТП возле станции метро Пушкинская. 28-летний мужчина стал виновником аварии, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Система прогнила полностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by