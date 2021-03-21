Ученые: «суперпродуктов» не существует





Суперпродукты (фото носит иллюстративный характер)





Как пишет издание The Conversation, к такому выводу пришли ученые из испанского университета Овиедо.





пишет belnaviny.by, это понятие можно назвать всего лишь маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ (витамины и минералы, а также биоактивные вещества). По словам экспертов,belnaviny.by, это понятие можно назвать всего лишь маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ (витамины и минералы, а также биоактивные вещества).





Специалисты заверили, что только материнское молоко можно назвать настоящим «суперпродуктом», тогда как остальные заявления являются всего лишь маркетинговой уловкой.



