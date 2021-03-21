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Ученые: «суперпродуктов» не существует
Источник материала: Партизан
Специалисты выяснили, что лишь материнское молоко можно считать «суперпродуктом».
Суперпродукты (фото носит иллюстративный характер)
Как пишет издание The Conversation, к такому выводу пришли ученые из испанского университета Овиедо.
По словам экспертов,
Специалисты заверили, что только материнское молоко можно назвать настоящим «суперпродуктом», тогда как остальные заявления являются всего лишь маркетинговой уловкой.
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Специалисты выяснили, что лишь материнское молоко можно считать «суперпродуктом».
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