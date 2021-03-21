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Шесть экспертов стали номинантами премии «Глобальная белорусская солидарность»

21.03.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премия Global Belarusian Solidarity Award будет представлена ​​в 10 номинациях. Ее итоги будут озвучены 27 марта.




Всего представлено 10 номинаций. 

Среди них награды для иностранных политиков, СМИ, блогов, волонтеров, политологов, протестующих и религиозных деятелей.

Экспертное сообщество представлено в номинации «Голос разума». Среди номинантов политологи Игорь Тышкевич, Александр Класковский, Андрей Елисеев, Сергей Чалый, Артем Шрайбман и Валерий Карбалевич. 

В номинации «Без границ» также номинированы СМИ:  белорусская служба «Радыё Свабода», телеканал «Белсат», Outriders Unblocked, Медиазона, Дождь, Настоящее время и Deutsche Welle.

Организатором премии стал Центр белорусской солидарности. 

Голосование началось 6 февраля 2021 года. Планируется, что церемония награждения пройдет 27 марта 2021 года.
 
 
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Премия Global Belarusian Solidarity Award будет представлена ​​в 10 номинациях. Ее итоги будут озвучены 27 марта.
 
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