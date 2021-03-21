|
«Задерживали штатские в черных масках». Председатель БСДП (Грамада) «нашелся» в УВД Партизанского района Минска
Источник материала: Навiны
Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов находится в УВД Партизанского района Минска, сообщил
«Задержали с «маски-шоу», забрали из машины, когда они с семьей ехали в магазин. Сейчас Игорь Борисов в Партизанском РУВД», — рассказал Сигаев, который сейчас вместе с женой Борисова Еленой находится под дверями управления.
«Мы ехали по улице Геологической, когда нас начал подрезать слева желтый микроавтобус. Остановились. Оттуда выскочили люди в штатском, в черных масках, вытащили Игоря из машины, напугали четырехлетнего ребенка», — рассказала БелаПАН подробности задержания Елена Борисова.
По ее словам, муж не сопротивлялся и даже поднял руки.
Елена Борисова сообщила, что через 20-30 минут муж позвонил и сказал, что доставлен в Партизанское РУВД. Она обратилась в УВД, чтобы выступать в качестве представителя мужа, так как имеет юридическое образование.
«Информации никто не дает, и к супругу не допустили. На основании чего его задержали, не известно», — сообщила Борисова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Задерживали штатские в черных масках». Председатель БСДП (Грамада) «нашелся» в УВД Партизанского района Минска
Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов находится в УВД Партизанского района Минска, сообщил БелаПАН первый заместитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)