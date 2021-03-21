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Тела троих мужчин найдены в сгоревшем под Минском частном доме
Источник материала: Навiны
Под Минском, в поселке Сухорукие, 21 марта сгорел частный деревянный дом, в котором спасатели обнаружили тела троих мужчин.
Как
Проводится проверка, для установления причины возгорания, личностей погибших и причин их смерти назначены экспертизы.
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Под Минском, в поселке Сухорукие, 21 марта сгорел частный деревянный дом, в котором спасатели обнаружили тела троих мужчин.
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