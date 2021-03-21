Тела троих мужчин найдены в сгоревшем под Минском частном доме

Под Минском, в поселке Сухорукие, 21 марта сгорел частный деревянный дом, в котором спасатели обнаружили тела троих мужчин.



Фото: sk.gov.by.

Как сообщает Следственный комитет, воскресным утром, около 07:00, в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том что в поселке горит дом. Когда пожарные справились с огнем, ими были обнаружены тела трех человек. По предварительной информации, погибшими являются мужчины в возрасте 34, 45 и 66 лет. Они официально не работали, двое снимали жилье у третьего.

Проводится проверка, для установления причины возгорания, личностей погибших и причин их смерти назначены экспертизы.