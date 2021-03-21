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Тела троих мужчин найдены в сгоревшем под Минском частном доме

21.03.2021 17:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Под Минском, в поселке Сухорукие, 21 марта сгорел частный деревянный дом, в котором спасатели обнаружили тела троих мужчин.

 

Тела троих мужчин найдены в сгоревшем под Минском частном доме
Фото: sk.gov.by.

 

Как сообщает Следственный комитет, воскресным утром, около 07:00, в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том что в поселке горит дом. Когда пожарные справились с огнем, ими были обнаружены тела трех человек. По предварительной информации, погибшими являются мужчины в возрасте 34, 45 и 66 лет. Они официально не работали, двое снимали жилье у третьего.

Проводится проверка, для установления причины возгорания, личностей погибших и причин их смерти назначены экспертизы.

 
 
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Под Минском, в поселке Сухорукие, 21 марта сгорел частный деревянный дом, в котором спасатели обнаружили тела троих мужчин.  
 
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