ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиция задержала строителя, который забрался на мачту с госфлагом в Новой Боровой

21.03.2021 17:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Милиция задержала строителя, который забрался на мачту с госфлагом в Новой Боровой
Кадр из видео
38-летнего минчанина задержали за то, что забрался на мачту с госфлагом на крыше одного из домов в Новой Боровой, сообщает УВД Минского облисполкома.

Мужчина занимается строительными работами на высоте. Во время вчерашних работ на крыше строитель забрался на флагшток, его товарищи сняли это на телефон.

Мужчина объяснить свой поступок он не смог. В его отношении составлен протокол за мелкое хулиганство по ст.19.1 КоАП.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Тела троих мужчин найдены в сгоревшем под Минском частном доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by