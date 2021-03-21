Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиция задержала строителя, который забрался на мачту с госфлагом в Новой Боровой Мужчина объяснить свой поступок он не смог.

Мужчина занимается строительными работами на высоте. Во время вчерашних работ на крыше строитель забрался на флагшток, его товарищи сняли это на телефон.Мужчина объяснить свой поступок он не смог. В его отношении составлен протокол за мелкое хулиганство по ст.19.1 КоАП.