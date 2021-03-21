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Милиция задержала строителя, который забрался на мачту с госфлагом в Новой Боровой
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Мужчина занимается строительными работами на высоте. Во время вчерашних работ на крыше строитель забрался на флагшток, его товарищи сняли это на телефон.
Мужчина объяснить свой поступок он не смог. В его отношении составлен протокол за мелкое хулиганство по ст.19.1 КоАП.
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Мужчина объяснить свой поступок он не смог.
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