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Строитель-высотник в «Новой Боровой» залез на мачту с красно-зеленым флагом. Его задержали (видео)

21.03.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера строитель-высотник выполнял работы в «Новой Боровой». Мужчина залез на мачту с красно-зеленым флагом, а его друзья снимали это на видео. Информация об этом поступила в милицию, 38-летнего строителя задержали и составили на него протокол за мелкое хулиганство. Подробности истории описывает областная милиция.

«Мужчина занимается строительными работами на высоте. Вчера, работая в „Новой Боровой“ на крыше дома, где установлен государственный флаг, строитель не придумал ничего лучше, чем попытаться забраться на мачту с флагом для того, чтобы его товарищи это сняли на телефон», — вот так описывает историю УВД Миноблисполкома.

Мужчину доставили в ОДС Минского РУВД. По итогам разбирательства в отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

 
 
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Вчера строитель-высотник выполнял работы в «Новой Боровой». Мужчина залез на мачту с красно-зеленым флагом, а его друзья снимали это на видео. Информация об этом...
 
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