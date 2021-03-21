Хроника воскресенья. Задержан лидер БСДП Игорь Борисов, Светлана Тихановская высказалась про опрос «Голоса»

Источник материала: Onliner

Воскресенье началось с затишья, однако на протяжении дня все же произошли некоторые события. Например, в Минске был задержан лидер Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов. А Светлана Тихановская высказалась о промежуточных результатах опроса на платформе «Голос».

Задержан Игорь Борисов

В Минске сегодня был задержан лидер Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов, об этом написала в Facebook его жена. По ее словам, задержали политика неизвестные прямо на глазах у нее и детей. Белорусская социал-демократическая партия — одно из трех объединений, от лица которых в Мингорисполком была подана заявка на проведение 25 марта Дня воли.

Светлана Тихановская высказалась про опрос «Голоса»

Сегодня Светлана Тихановская в своем телеграм-канале высказалась по поводу инициированного ей голосования на платформе «Голос». «За три дня за переговоры проголосовали более 620 тысяч белорусов. Это абсолютный рекорд для всех опросов в „Голосе“ с лета 2020-го», — написала она.

Она отметила, что за 8 месяцев существования «Голоса» ни один номер не был рассекречен.

«Нам пытаются помешать, потому что у этого голосования уже есть результаты. В ОБСЕ беспрецедентно быстро среагировали на голосование за переговоры. Инициативу поддержали все демократические силы Беларуси, включая Координационный совет, Павла Латушко, Валерия и Веронику Цепкало, BYPOL, фонды солидарности и гражданские инициативы. МИД Словении, МИД Австрии, председательство Швеции в ОБСЕ, миссия США в ОБСЕ, эксперты, парламентарии национальных парламентов и Европарламента — все они поддержали нас и готовы помочь Беларуси. И для этого им нужен ваш голос», — написала Тихановская.

На данный момент счетчик платформы «Голос» показывает 622 453 голоса.

Ответ о задержании пенсионеров в электричке

Сегодня в телеграм-канале проекта skarga.help был опубликован ответ администрации Московского района на обращение, связанное с задержанием пенсионеров в молодечненской электричке. По словам чиновников, чтение книг белорусских писателей не запрещено, но есть нюанс...





Напомним, по информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», 26 февраля в 10:45 в момент выхода из электрички на станции Минск-Северный была задержана большая группа пенсионеров. Задерживали люди в штатском. По словам очевидца, задержали не менее 8 (позже уточнили — 26) человек, они в электричке читали белорусские книги — что было расценено как акция в поддержку белорусского языка.