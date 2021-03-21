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Хроника воскресенья. Задержан лидер БСДП Игорь Борисов, Светлана Тихановская высказалась про опрос «Голоса»

21.03.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Воскресенье началось с затишья, однако на протяжении дня все же произошли некоторые события. Например, в Минске был задержан лидер Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов. А Светлана Тихановская высказалась о промежуточных результатах опроса на платформе «Голос».

Задержан Игорь Борисов

В Минске сегодня был задержан лидер Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов, об этом написала в Facebook его жена. По ее словам, задержали политика неизвестные прямо на глазах у нее и детей. Белорусская социал-демократическая партия — одно из трех объединений, от лица которых в Мингорисполком была подана заявка на проведение 25 марта Дня воли.

Светлана Тихановская высказалась про опрос «Голоса»

Сегодня Светлана Тихановская в своем телеграм-канале высказалась по поводу инициированного ей голосования на платформе «Голос». «За три дня за переговоры проголосовали более 620 тысяч белорусов. Это абсолютный рекорд для всех опросов в „Голосе“ с лета 2020-го», — написала она.

Она отметила, что за 8 месяцев существования «Голоса» ни один номер не был рассекречен.

«Нам пытаются помешать, потому что у этого голосования уже есть результаты. В ОБСЕ беспрецедентно быстро среагировали на голосование за переговоры. Инициативу поддержали все демократические силы Беларуси, включая Координационный совет, Павла Латушко, Валерия и Веронику Цепкало, BYPOL, фонды солидарности и гражданские инициативы. МИД Словении, МИД Австрии, председательство Швеции в ОБСЕ, миссия США в ОБСЕ, эксперты, парламентарии национальных парламентов и Европарламента — все они поддержали нас и готовы помочь Беларуси. И для этого им нужен ваш голос», — написала Тихановская.

На данный момент счетчик платформы «Голос» показывает 622 453 голоса.

Ответ о задержании пенсионеров в электричке

Сегодня в телеграм-канале проекта skarga.help был опубликован ответ администрации Московского района на обращение, связанное с задержанием пенсионеров в молодечненской электричке. По словам чиновников, чтение книг белорусских писателей не запрещено, но есть нюанс...

Хроника воскресенья. Задержан лидер БСДП Игорь Борисов, Светлана Тихановская высказалась про опрос «Голоса»

Напомним, по информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», 26 февраля в 10:45 в момент выхода из электрички на станции Минск-Северный была задержана большая группа пенсионеров. Задерживали люди в штатском. По словам очевидца, задержали не менее 8 (позже уточнили — 26) человек, они в электричке читали белорусские книги — что было расценено как акция в поддержку белорусского языка.

 
Теги: Минск
 
 
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Воскресенье началось с затишья, однако на протяжении дня все же произошли некоторые события. Например, в Минске был задержан лидер Белорусской...
 
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